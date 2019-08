Helsingforspolisen beslagtog 307 600 Rivotril-piller

Polisen i Helsingfors beslagtog i maj över 300 000 Rivotril-piller. Fyra män misstänks ha smugglat in dem i landet.

Tre av de misstänkta männen häktades redan i maj och den fjärde i juni, meddelar Helsingforspolisen. Alla fyra männen är misstänkta för grovt narkotikabrott.

Förundersökningen är nu i sitt slutskede och det har framkommit att pillren ursprungligen kom från Ungern. De smugglades in i Finland via Sverige vid gränsen mellan Haparanda och Torneå. Smugglingens slutdestination var Helsingfors, där pillren högst sannolikt såldes både på gatorna och via internet, meddelar polisen i Helsingfors.

– Det handlar om en tydligt organiserad verksamhet, som har sina rötter i Rumänien. Polisen samarbetar nu internationellt för att reda ut vilka alla som är kopplade till verksamheten utomlands och var pillren, som plockats upp i Ungern, är tillverkade, säger undersökningsledare, brottskommissarie Jari Nikonen från Helsingforspolisen i ett pressmeddelande.

Polisen hade fått till sin kännedom att en stor mängd piller sannolikt skulle smugglas in i landet i maj och lyckades därmed avslöja smugglarna då de tog sig över gränsen vid Torneå.

Förundersökningen har nu ändå visat att smugglingsfallet i maj inte var det enda. Totalt fyra smuggelfärder har gjorts mellan februari och maj i år. De misstänkta smugglarna använde sig av två paketbilar för att vilseleda myndigheterna. Pillren hade fästs i konstruktionen av ena paketbilen.

– En mellanvägg hade byggts i bilen och bakom den fanns pillren gömda, säger Nikonen i pressmeddelandet.

Motsvarande läkemedel till Rivotril är receptbelagt i Finland. Medicinen används bland annat mot att behandla epilepsi, paniksyndrom och ångest. Enligt polisen har de insmugglade Rivotril-pillren sålts i huvudsak till personer som samtidigt också missbrukat alkohol och andra droger.

Rivotril-piller är ingen ovanlig syn för polisen i Helsingfors. Den första stora beslagtagningen gjorde Helsingforspolisen år 2015, men sedan dess har flera större beslagtagningar gjorts.

– Man kan säga att det var 2015 som detta fenomen började. Trots att vi regelbundet avslöjar nya organisationer så fortsätter pillermarknaden. Efter den här senaste beslagtagningen var det lugnt på gatuhandeln ett tag, men efter några veckor blossade handeln upp igen, säger Nikonen.