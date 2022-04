Helsingforsgymnasiernas tur att fira penkis

Glada abiturienter trotsade gråmulna Helsingfors med glädjerop och feststämning då bänkskuddardagen firades på torsdag.

"Abi, abi, abi!" ropar abiturienterna som äntligen får fira sin penkis då de rullar in på lastbilsflaken över kullerstenarna på Esplanaden, med breda leenden och iklädda färggranna kostymer.

Gatorna färgas av godis, lastbilarna tutar och visselpiporna ljuder då 5000 abiturienter hurrar över att studentskrivningarna är avklarade och gymnasietiden snart är slut. I flera omgångar har abiturienter i Finland firat penkis, och på torsdag var det Helsingforsgymnasiernas tur.

Med tanke på vädret, kunde det lika gärna vara februari. Men trots att snön singlar ner och solen gömmer sig någonstans långt bortom molnen är stämningen på topp.

Utrustade med paraplyer och vintermössor står vinkande föräldrar, vänner och stadsbor längs med gatorna med hopp om att få en glimt av någon bekant abiturient.

"Sommartider hej, hej", skrålas det på ett av flaken medan andra spelar musik på högsta volym.

Budskapen som pryder banderollerna och skyltarna på lastbilsflaken vittnar samtidigt om att gymnasietiden präglats av bland annat coronapandemin, oro för miljö- och klimatkrisen och kriget i Ukraina. Ukrainas flagga hänger längs med ett flak och på ett annat är den målad. Gymnasietiden för årets abiturienter har varit allt annat än normal.

"But we still made it" står det skrivet på en annan banderoll - men vi klarade det ändå.