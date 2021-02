Helsingfors universitet fick jätteanslag för cancerprojekt – bättre hjälp vid äggstockscancer målet

I Finland får drygt 400 kvinnor varje år diagnosen äggstockscancer. Ungefär lika många dör av sjukdomen under året. Nu riggar Helsingfors universitet upp ett storprojekt för att ta fram hjälp åt de drabbade. Budgeten går på 15 miljoner euro.

Äggstockscancer är en av de cancersjukdomar som har tråkig prognos, bland annat för att den inte ger tydliga symtom i början. Av dem som får diagnosen äggstockscancer lever 40–50 procent efter fem år. För dem som får sin diagnos tidigt, innan sjukdomen bildat tumörer utanför äggstockarna, är utsikterna däremot bättre. Av dessa kvinnor lever upp till 90 procent fem år efter diagnos.

Nu kan forskare från både Finland och övriga europeiska länder sätta ny kraft på att utveckla diagnostiken och behandlingarna för just den här cancerformen. I ett femårigt EU-projekt ska 14 organisationer i sju länder samarbeta för att förbättra patienternas möjligheter att bli friska.

Projektet Decider, som ska utveckla diagnostiken med hjälp av artificiell intelligens, samordnas av Helsingfors universitet. En så här stor EU-finansiering – närmare 5,3 miljoner euro – har universitetet aldrig tidigare fått via EU. Medlen betalas genom finansieringsprogrammet Horisont 2020.

I ett europeiskt perspektiv drabbas 400 000 kvinnor per år av den här cancersjukdomen. Största delen av dem läggs in för operation och behandlas dessutom med cellgifter. Problemet är att behandlingarna tappar i effekt ju fler gånger de behöver sättas in och att en del patienter utvecklar resistens mot dem. För de här kvinnorna finns så gott som ingen annan hjälp att få. I det nya projektet, som startar redan i februari, söker forskarna verktyg för mer exakta och tidigare diagnoser för de kvinnor som inte får hjälp av existerande behandlingar.

Också flera patientorganisationer involveras i projektet.

Under våren startar ytterligare ett internationellt forskningsprojekt kring äggstockscancer – också det involverar forskare vid Helsingfors universitet. Projektet Paris, som samordnas vid Pasteurinstitutet i Frankrike, finansieras av nätverket ERA PerMed, som är ett samarbete mellan EU-kommissionen och 32 nationella finansiärer. Målet är att arbeta med algoritmer för att se vilka celler i en enskild patients cancertumörer som inte svarar på den behandling som valts. Vid äggstockscancer biter behandlingarna ofta på en del av tumören, medan en del celler överlever och gör att sjukdomen återkommer.

Genom att odla patientens egna cancerceller i laboratorium vill man hitta målsökande läkemedel som kunde fungera för precis den enskilda patient man behandlar för tillfället.

Båda projekten söker kliniska behandlingsalternativ, men granskar också etiska och juridiska frågor kring individuella behandlingar.