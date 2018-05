Helsingfors tacklar översvämningar med hjälp av stadsborna – pricka in problemställen i stadens webbtjänst

Helsingfors stad ber sina invånare om information om platser där risken för översvämningar är stor. Du kan själv pricka in översvämningar på en karta.

Helsingfors stad vill få en bättre helhetsbild av platser som löper hög risk att svämma över. Nu har staden öppnat en webbtjänst med en karta där vem som helst kan anmäla platser som brukar samla stora mängder dagvatten efter till exempel hårda regnskurar eller av smältande snö.

– Invånarna är viktiga informationskällor eftersom de är experter på sitt eget bostadsområde. Stadens tjänstemän har inte möjlighet att kartlägga alla översvämningsområden på egen hand, säger projektchef Paula Nurmi.

Skador orsakade av dagvatten väntas öka i Helsingfors på grund av klimatförändringen som för med sig allt fler skyfall, meddelar staden i ett pressmeddelande.

Men staden har också en lagstadgad skyldighet att utreda översvämningsrisker i kommunen. Utredningar görs med sex års mellanrum och i år är webbtjänsten ett av verktygen i utredningen. Utöver webbtjänsten gör staden också digitala simuleringar för att hitta sänkor i terrängen som kunde orsaka översvämningsrisker.

– Jag stötte själv på en gångtunnel i Åggelby som efter en regnskur hade samlat så mycket vatten att man inte kunde ta sig igenom den med torra fötter. Det är den här typen av information vi är ute efter, berättar Nurmi.

Att samla information direkt av invånarna var en naturlig väg att ta, säger Nurmi. Staden har också tidigare samlat in åsikter av invånare via webbtjänster och interaktiva kartor, men nu är första gången information om just översvämningar samlas in på det här viset.

– Nu för tiden är det lätt att nå ut till folk på internet. Webbtjänsten är gjord så att det ska vara så enkelt och angenämt som möjligt att svara. Det räcker att man prickar in platsen på kartan, men man får också lämna mer information i ett frågeformulär.

Under sommaren och hösten kommer staden att analysera de svar man fått och göra utrymme i nästa års budget för de åtgärder som behövs.

– I höst publiceras en rapport på stadens webbsidor som kommer att vara tillgänglig för stadsbor som vill kommentera den, säger Nurmi.

Webbtjänsten är öppen fram till den 15 juni.