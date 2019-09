Helsingfors startar rådgivningstelefon för trötta eller villrådiga familjer

En ny telefontjänst för familjer ska underlätta då vardagen blir övermäktig eller föräldraskapet känns utmanande.

Genom socialrådgivningens telefontjänst kan barnfamiljer få råd om hur de kan få den hjälp de behöver snabbt. Meningen är att det ska vara låg tröskel att ringa då vardagen känns motig, eller om man har frågor kring till exempel uppfostran och föräldraskap.

Genom telefontjänsten kan man också be om stadens hemtjänst för familjer eller be om ett hembesök. Under besöket utvärderas vilket behov av stöd och hjälp familjen har.

Telefontjänsten betjänar på svenska på måndagar klockan 9–12 och på finska samma tid alla vardagar på numret 09-310 154 54. På stadens hemsida är det också möjligt att be om hjälp med ett webbformulär vilken tid på dygnet som helst.