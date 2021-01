Malms flygplats måste vara tomt i slutet av månaden - företagare letar förgäves efter alternativ

Klockan tickar för en av Finlands äldsta flygplatser. En process som har pågått i nästan 30 år verkar gå mot sitt slut när Helsingfors stad fått lov att vräka dem som använder Malms flygplats.

I slutet av december, strax före jul, beslöt Helsingfors tingsrätt att flygverksamheten på Malms flygplats ska upphöra. Staden äger marken där flygplatsen står och har redan en längre tid ämnat använda området för att uppföra ett bostadsområde.

Den 23 december, samma dag som tingsrätten gav Helsingfors stad lov att vräka, lämnade staden in en ansökan om verkställighet till Utsökningsverket.

Den 8 januari utfärdade Utsökningsverket en flyttningsuppmaning till Malms flygplats. I praktiken innebär det att området måste tömmas före den 31 januari. På begäran av den som ska vräkas, flygplatsen i detta fall, kan datumet skjutas upp.

Hur fungerar då en vräkning i praktiken?

– Den tilltalade instrueras att flytta och får ett datum då platsen måste tömmas. Vräkningen utförs genom att både de som är på området och deras egendom måste bort från vräkningsplatsen. Utmätningsmannen tar hand om transporten av egendomen som lämnas på platsen. Tillgångar som har lågt eller inget värde säljs, säger Jussi Räikkönen, häradsfogde på Utsökningsverket, som tillägger att utsökningen kommer att fungera helt normalt, enligt utsökningsbalken.

För tillfället är flygplatsen den näst mest populära i landet, och årligen landar tusentals flygplan på landningsbanan som öppnades år 1938. Efter nästan 100 år ska den nu stängas. Staden har planer på att vräka dem som använder flygplatsen, som är populär bland hobbyflygare.

Det är dock inte endast för nöjes skull det flygs i Malm. På flygplatsen arbetar över 300 personer för olika företag. Två av dem är Heliwests vd Dick Lindholm och bolagets utvecklingsdirektör Jan-Erik Luther. I deras hangar står fyra av sammanlagt tio helikoptrar som Heliwest opererar. Bolaget erbjuder huvudsakligen tjänster för energisektorn, från och med sommaren 2019 erbjuder bolaget även helikopterturer för privatpersoner, i samarbete med Helsingfors stad.

Heliwest sysselsätter ungefär 30 anställda och bolaget är verksamt på olika ställen runtom i Europa.

Dick Lindholm har arbetat på Heliwest ända sedan bolaget grundades 1992. Själv fick Lindholm sitt flygcertifikat på samma flygplats.

– Jag hoppades att jag skulle kunna pensioneras här, men nu ser det ut som att det inte blir så, säger Lindholm.

Exakt när de måste lämna Malm vet Lindholm och Luther ännu inte. De vet inte heller vart de ska ta vägen när staden vräker dem.

På flygplatsen finns sammanlagt fem olika flygskolor, flera flygklubbar och två flygplansverkstäder.

– På det här området utbildas också piloter till ambulanshelikoptrar. Om flygplatsen stängs, stänger också flygskolorna, vilket betyder att folk åker utomlands för att utbilda sig. Det är också pengar som försvinner, säger Luther.

– Man måste komma ihåg att verksamheten här är delad i två, både nöjesflyg och kommersiella, som sysselsätter en massa folk. Det är lätt att fokusera på privatflygen, men här finns mycket kommersiell verksamhet som sysselsätter över 100 personer, tillägger Lindholm.

Enligt Lindholm och Luther har de länge letat efter en ersättande flygplats i Finland, men hittills har de inte hittat någon som både passar deras behov och ger dem tillstånd att flyga.

– Det är alltid NIMBY, not in my backyard, säger Luther.

Som plåster på såren efter att riksdagen inte godkände medborgarinitiativet "Lex Malmi" skulle andra flygplatser i Finland få stöd för att möjliggöra en slags övergång.

– Det är problematiskt i och med att det inte finns något ersättande. Redan för tre år sedan sökte vi efter en plats i Borgå men fick svaret att det inte gick, att vi ska gå någon annanstans. Vi får alltid samma svar, säger Luther.

Med sina 10 helikoptrar representerar Heliwest nästan en tiondel av alla registrerade helikoptrar i Finland.

– Vad vi önskar oss är att ha ett slags överlappning, att vi skulle få tillräckligt med tid för att hitta något ersättande, en fair deal, säger Lindholm.

Luther och Lindholm fortsätter att leta efter alternativ, men om ingenting hittas och flygplatsen stängs har de inte många möjligheter kvar.

– Det måste eventuellt bli en annan stad eller så kunde vi till och med tänka oss att flytta huvudverksamheten utomlands, till våra grannländer i väst, säger Luther.