Helsingfors intensifierar smittspårningen – studerande ska hjälpa till

För tillfället arbetar kring 300 personer med smittspårning i Helsingfors, men under den kommande veckan ska staden ta in ytterligare 120 personer i det arbetet.

Uppgifterna om förbättrad smittspårning kommer från Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml), som nämnde siffrorna när han talade till helsingforsarna på fredagsförmiddagen. Enligt Vapaavuori är de flesta nya spårare som engageras medicinestuderande.

Vapaavuori varnade under sitt tal också för att de begränsningar och restriktioner som redan gäller eller snart införs kanske inte är tillräckligt kraftiga. Han sade att han inte vill skrämmas, men att det är ärligt att medge att kraftigare åtgärder kan behövas. Vilka de här åtgärderna kunde vara specificerade han inte. Däremot sade Vapaavuori att det inte kan vara omöjligt för Finland att kräva negativt testresultat vid inresa till Finland om andra nordiska länder kan det.

– Det ansvaret ska inte hänga på enskilda trafikidkare eller lokala beslutsfattare.

Vapaavuori noterade också det besvärliga smittläget i Estland.

– Det är oundvikligt att det påverkar också huvudstadsregionen. I går [på torsdagen] registrerades 1 467 smittfall i Estland medan Finland under sina värsta dagar har kommit upp i cirka 800 fall, sade han.

Borgmästaren meddelade också tydligt att det ligger på allas ansvar att sköta umgänget med andra människor så att smittan inte sprider sig.

Som en god nyhet noterade Vapaavuori att nästan alla (96 procent) av helsingforsarna som fyllt 85 nu har vaccinerats mot coronaviruset. I gruppen 80–84-åringar har 71 procent fått vaccinet och under de närmaste veckorna kallas 70–74-åringar till vaccinering i den takt staden får in vaccin från tillverkarna. Leveranstakten är fortfarande trög och för tillfället får staden in kring 12 000 doser per vecka.

Läs också: Krönika: Varför testar Finland så lite?