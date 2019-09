Helsingfors fortsätter dumpa snö i havet också i vinter – utreder alternativa lösningar på sikt

Stadens politiker vill få slut på snödumpningen i havet, men hur det ska gå till vet man ännu inte.

Under en genomsnittsvinter förs sammanlagt ungefär 50 000 lass till snötipparna i Helsingfors.

I februari 2019 fördes upp till 5 000 snölass till Helsingfors stads snömottagningsplatser per dag. Det betyder att man under en enda vecka tog emot nästan lika mycket snö som under en hel vinter i genomsnitt. Den snömottagning som är närmast centrala Helsingfors ligger vid Ärtholmen, och där dumpas snön rakt i havet.

Förra vintern var exceptionellt snörik och det uppmärksammades även i Helsingfors stadsfullmäktige. Där har flera ledamöter väckt motioner där de kräver en förbättring av stadens snöröjningssystem och att man slutar dumpa snön rakt i havet.

Redan i februari väckte SFP:s fullmäktigegrupp en gruppmotion med rubriken Gatusnön hör inte hemma i havet. Också Samlingspartiets ledamot Sirpa Asko-Seljavaara väckte en motion med samma ärende och fick uppbackning av 16 andra ledamöter.

SDP:s ledamot Tuula Haatainen väckte en motion för stängningen av snötippen i Hertonäs och att i stället hitta en annan plats för snön i östra Helsingfors. Motiveringen var att vägen som leder till snötippen inte lämpar sig för stora lastbilar, i synnerhet i vintertid, och att det utgör en trafikfara för barnen i de närliggande skolorna och daghemmen.

De olika motionerna om snöröjningen ligger nu på stadsstyrelsens bord och torde komma till behandling i stadsfullmäktige inom kort.

I stadsmiljönämndens uttalande till stadsstyrelsen framkommer det ändå att det inte verkar finnas en möjlighet att sluta dumpa snön i havet redan den här vintern. Stadsmiljösektorn gör en långsiktig utredning för att se hur man skulle kunna effektivera snöröjningen och slutligen kunna sluta dumpa snön rakt i havet.

Till snödumpningsplatserna får man bara föra ren snö. Ändå kom det i Miljöcentralens utredning av miljöpåverkan vid snötippar (2012) fram att det under åren 2009–2010 bildats ett cirka tre meter tjockt sandlager på havsbottnen vid Ärtholmens snötipp.

I utredningen beräknades det att det under den vintern dumpats sammanlagt cirka 755 lass avfall som kom med snön vid Ärtholmens snömottagningsplats. Av dessa var cirka 530 flak stenkross, medan de resterande 225 lassen var annat avfall.

Snön från städerna innehåller dels ämnen som kommer från utsläpp och gatusalt, dels avfall som plast och andra material som inte hör hemma i naturen.

Vid snötippar har det kommit fram att oljehalten i marken och i vatten på vissa ställen ökat, samt att kloridhalten och kvävehalten kan stiga då gatusalt och ämnen från trafikutsläpp rinner ner i vattendrag tillsammans med smältvatten.

Nedskräpningen av hav och vattendrag är inte bara ett problem som i längden kan påverka Helsingfors. Årligen hamnar 6,4–8 miljoner ton avfall i världens hav, och största delen av detta är plast.