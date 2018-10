I Noah Baumbachs utomordentligt roliga, medelålderskrisande dramakomedi kolliderar det äkta paret Ben Stiller och Naomi Watts med hipsterduon Adam Driver och Amanda Seyfried.

Ben Stiller och Naomi Watts i all ära, men när det gäller While We´re Young (USA 2014), en dramakomedi om medelålderskriser och ungdomens till synes outsinliga källa, lyfter man gärna fram regissören och manusförfattaren Noah Baumbach, mannen bakom filmer som The Squid and the Whale och Frances Ha.

Stiller och Watts är ett New York-par som aldrig fick några barn. Alltså koncentrerar de sig på jobbet, Josh (Stiller) i egenskap av dokumentärfilmare.

De senaste åtta åren har han arbetat på en dokumentär som vid det här laget är omkring sex timmar lång. "Sju timmar för mycket", resonerar svärfar Charles Grodin spydigt. Allting förändras när Josh kolliderar med Jamie (indieikonen Adam Driver), en ung, aspirerande filmmakare som visar sig vara en beundrare av Joshs arbete.

Följaktligen börjar Josh och Cornelia (Watts) hänga med Jamie och hans käresta (Amanda Seyfried), hipsters bägge två.

Filmen inleds med ett citat ur Henrik Ibsens Byggmästare Solness, precis som sig bör när det är fråga om en östkustauteur som sett en teaterpjäs eller två. Med det inte sagt att Baumbach skulle snöa in sig på Ibsen och göra en dammig teaterpjäs i stället för en film på sina egna villkor.

Med utgångspunkt i Ibsens varningsord om ungdomens faror bullar han upp med en kvick och fyndig meditation över ung kontra gammal. Samt låtsasung. Facebook och MacBook offras till förmån för vinylplattor, loppiskläder och hiphop, men som bekant är gräset inte alltid grönare på andra sidan staketet.

Men även när Baumbach drar undan mattan för hipstergenerationen gör han det med hjärta och humor. Som en brittisk kollega i samband med biopremiären skrev: "While We´re Young är årets bästa Woody Allen-rulle".

Krister Uggeldahl