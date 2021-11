Helig flod fylld med giftigt skum i Delhi

Högtiden Chhath firas i de norra delarna av Indien, och består bland annat av ett dopp i en helig flod.

De senaste dagarna har nyhetsbyråerna kablat ut närapå osannolika bilder på folk som badar i ett hav av skum.

Floden Yamuna rinner genom mångmiljonstaden New Delhi i Indien. Den har fyllts till brädden av skum precis på en av de platser där hinduerna brukar doppa sig.

Att de heliga floderna i Indien är smutsiga är ingen nyhet. Men skummet är ett relativt nytt fenomen och orsakerna är fortfarande delvis oklara.

The Indian Express har försökt reda ut vad skummet beror på. Det verkar finnas många förklaringar, och allt från avloppsvatten från Delhi till delstater i norr. Men varför skummet bildas just där hinduerna ska bada har man ingen förklaring till – bara att floden rinner i en mindre strid ström just där och att kemikalier därför inte späds ut på samma sätt som på andra ställen.

Skummet innehåller åtminstone höga halter av fosfater och ammoniak, rapporterar bland annat CNN.

Högtiden avslutades på torsdagsmorgonen.