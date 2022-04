Helen slutar köpa ryskt bränsle

Energibolaget Helen slutar köpa kol, naturgas och biobränsle från Ryssland. Med stöd av gamla avtal kommer Helen ändå att ta emot ytterligare två laster ryskt kol.

Kriget i Ukraina har fått också energibolaget Helen att sluta köpa bränsle från Ryssland. Helen beslöt i mars att sluta beställa kol från Ryssland och förra veckan beslöt också EU att ryskt kol beläggs med sanktioner.

Sanktionerna gäller ändå inte kolbeställningarna som gjorts tidigare och därför kommer ännu två fartyg med rysk kol till Helsingfors.

Helen uppger att företaget på eget initiativ tagit en linje som är striktare än EU:s sanktionslinje. Partiavtalet för rysk naturgas har för Helens del gått ut och företaget kommer under våren att köpa naturgas som kommer via ledningen Balticconnector från Paldiski i Estland. Det är frågan om gas som ursprungligen varit flytande och importeras via Klaipeda i Litauen.

Sin biomassa kommer Helen framöver att köpa i Finland och Estland, uppger företaget. Man försöker också utvidga anskaffningen till övriga länder i väst. Även det träflis Helen använder är inhemskt.