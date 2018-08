Förklaringen bakom EM-missen – "onödigt att spekulera"

Spjuttalangen Oliver Helanders EM gick inte som han räknat med – nu avslöjar han att allt inte stod rätt till under spjutkvalet i Berlin.

76,64. Det var definitivt inte det som Oliver Helander – eller den blåvita friidrottspubliken – hade räknat med i spjutkvalet i Berlin.

Efteråt valde en djupt besviken Helander att inte uttala sig för skrivande press. I Yles intervju var han kortfattad.

Det som tv-tittarna hemma i Finland inte visste var att Helander var krasslig. Följande dag insjuknade han i feber.

– Jag hade huvudvärk under kvalet och på kvällen började jag känna mig halvtrött. Följande morgon hade jag feber som höll i sig i tre dagar, säger Helander till HBL.

– Svårt att säga om det inverkade. Kanske, kanske inte. Onödigt att spekulera alltför mycket.

Tidigare under säsongen slungade 21-åringen från Karis det personliga rekordet 88,02 – och steg till sjua i alla tiders statistik i Finland. I Berlin var han aldrig i närheten av samma nivå.

– Jag kollade snabbt igenom kasten i Berlin. De var tekniskt sett halvdåliga så onödigt att titta på dem alltför mycket.

Helander har dock kommit över besvikelsen snabbt. Efter att febern gett vika har han tränat normalt: lite styrka, snabbhet och hopp för att slipa formen för säsongens sista spjutduster. Inga kastträningar – senast han greppade ett spjut var i kvalet i Berlin 8 augusti.

– Det gick som det gick i EM. Det kommer nya mästerskap under kommande år, säger han.

I EM-förhandsspekulationerna var det många som förbisåg att Helander fortfarande är bara 21 – och att han klarat 80 meter i bara fem tävlingar under hela sin karriär. EM i Berlin var hans första stora mästerskap – men säkert inte hans sista.

– Jag är jättenöjd med säsongen. Om någon inför säsongen hade erbjudit mig att kasta 88 meter och vinna FM-guld hade jag nappat direkt. EM var en besvikelse, men sånt händer. Det är inte hela världen.

Helanders utveckling är desto mera imponerande med hänsyn till alla hans motgångar under träningssäsongen – och ännu under sommaren. I januari började hans rygg krångla och armbågen besvärade i stort sett under hela säsongen.

– Ryggen krånglade ända till maj, så det blev fem månader med begränsad träning. På grund av armbågen hann jag bara med fyra kast med full fart under träningssäsongen, säger han.

I juni var olyckan framme igen. Helander slungade ett övertrampat jättekast inför hemmapubliken i Karis, men i det sista försöket snavade han och föll. På sin armbåge. Efteråt höll han god min, men det gjorde ont.

Han tävlade först två veckor senare i Pihtipudas, där hans längsta kast mätte vid det här laget anspråkslösa 77,67. Armbågen besvärade.

– Det grämer egentligen mest under säsongen att jag ramlade i Karis. Armbågen hade precis börjat kännas bra, men efteråt blev den sjuk igen. Under resten av säsongen har jag hela tiden haft en del smärta i armbågen, fast det inte påverkat resultaten, säger Helander.

– Jag var på magnetundersökning, men ingenting är sönder. Det var bara lite vätska i armbågen efter fallet.

Det finns alltså en hel del att förbättra med tanke på nästa säsong. Bara Helander får till en hel träningssäsong utan att tvingas till kompromisser.

– Man hoppas på att få träna skadefri och utan smärta. Det är det viktigaste. Då blir nog också nästa sommars resultat bra.

Det finns fortfarande lite kvar av den här säsongen, närmare bestämt kvällens Motonet GP i Villmanstrand och Sverigekampen om en dryg vecka i Tammerfors. På onsdag kväll har Helander chans till en liten upprättelse efter Berlin, då han greppar spjutet för första gången sedan Berlin.

– Jag vet inte om jag har något särskilt resultatmål. Jag vill få en bra och jämn tävling och komma tillbaka till en hyfsad nivå efter Berlin, säger Helander.

– Målet är att få ett så bra slut på säsongen som möjligt.