Hektisk nyårsnatt hos brandkår och polis – 200 utryckningar steg till det dubbla

Nyårsnatten var som vanligt en av de stressigaste nätterna för landets poliser och räddningspersonal. Bränder, bråk och felavfyrade fyrverkeripjäser sysselsatte runtom i hela Finland.

I Nurmijärvi brann ett radhus med fem bostäder. Då räddningspersonal kom till platsen stod hela taket redan i full brand. Ett tiotal personer och några husdjur evakuerades från platsen. Inga personer kom till skada, men huset förstördes. Orsaken till branden är ännu oklar.

I Joensuu totalförstördes den tidigare dansbanan Huvitörmä och branden utreds nu som grovt sabotage. Totalt tio räddningsenheter deltog i släckningsarbetet. Polisinrättningen i Östra Finland meddelar att tre personer har gripits i närheten av dansbanan och deras eventuella koppling till branden utreds.

I Pieksämäki brann ett nyrenoverat egnahemshus. Huset skadades ordentligt då räddningspersonal tvingades riva takkonstruktion för att lyckas släcka branden. Inga personer skadades och polisen utreder nu orsaken till eldsvådan.

Runtom i landet orsakade också raketer ett flertal bränder. Bland annat i Björneborg flög en raket upp på terrassen till ett egnahemshus och fattade eld i lösöre på terrassen. Husägarna var hemma och uppmärksammade själva branden. De hann ta sig ut ur huset och klarade sig oskadda. Egnahemshuset blev däremot både rök- och vattenskadat.

För polisens del var det en stressig natt i så gott som hela landet.

I normala fall har polisinrättningen i Östra Finland omkring 200 utryckningar under en veckoslutsnatt. Under nyårsnatten ryckte de ut totalt 409 gånger. Polisinrättningen i Tavastland ryckte i sin tur under nattens gång ut totalt 490 gånger.

Helsingforspolisen meddelar att de under natten fått tiotals anmälningar om fyrverkeripjäser som avfyrats mot människor, bilar och byggnader. Speciellt ungdomsgäng har skjutit raketer i alla riktningar.

Polisinrättningen i Inre Finland sysselsattes också av ett flertal mindre bråk. En obekant person slängde att glasstop i ansiktet på en man i 20-årsåldern i Tammerfors. Mannen fick djupa, blödande sår i ansiktet och fördes med ambulans till sjukhuset. Personen som slängde stopet misstänks nu för misshandel.

Omkring midnatt misshandlade en man i 40-årsåldern två yngre män och en kvinna i 20-årsåldern i Tammerfors. Han slog männen med knytnäven i ansiktet och även kvinnan med handflatan. Polisen grep honom misstänkt för misshandel. På polisstationen började han bete sig hotfullt också mot polisen och utöver misshandeln misstänks han nu för motstånd mot tjänsteman.