Hektisk midsommar för nödcentralerna

Nödcentralerna i Finland tog emot cirka 36 000 nödmeddelanden under midsommarhelgen.

Antalet nödmeddelanden som kom in till nödcentralerna under midsommaren var betydligt större än i fjol. Mellan klockan 12 på torsdagen och klockan 18 på söndagen tog nödcentralerna emot ungefär 36 000 meddelanden. Under samma tidsperiod förra året var antalet cirka 29 000, skriver Nödcentralsverket i ett pressmeddelande.

Under ett vanligt sommarveckoslut får nödcentralerna in omkring 29 000 nödmeddelanden. Antalet var 24 procent större under midsommarhelgen, vilket tyder på en livlig midsommar.

Största delen av nödsamtalen under midsommaren gällde allmänt störande beteende, ofta förknippat med rikligt alkoholbruk.