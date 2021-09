Hans Duncker skriver om renoveringarna, hyresutjämningssystemet och utvecklingen av hyrorna för Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) (HBL Debatt 15.9). Han kritiserar Heka bland annat för mycket moderata hyreshöjningar och otillräckliga investeringar i fastighetsunderhåll.

Vårt fastighetsbestånds goda kondition och våra invånares trivsel i deras hem är ytterst viktigt för Heka. Helsingfors stad kräver att Hekas hyror förblir rimliga, minst 40 procent lägre än marknadens hyror. Trots överkomliga priser renoverar vi våra fastigheter planmässigt och systematiskt.

Till skillnad från vad Duncker skriver är renoveringsskulden hos Heka mycket rimlig och under kontroll: Den beräknade renoveringsskulden har inte ökat under de senaste åren. Vårt omfattande investeringsprogram kommer att hålla renoveringsskulden under kontroll även under de kommande åren. Vi har inlett totalrenoveringar under de senaste fem åren med ett genomsnitt på cirka 120 miljoner euro per år. Renoveringssumman ökar: enligt planen för de kommande tio åren kommer vi att påbörja totalrenoveringar med ett genomsnitt på cirka 180 miljoner euro per år. Även mindre renoveringar, både planerade och oväntade, har gjorts under de senaste åren med i genomsnitt cirka 75 miljoner euro varje år.

Vi måste ibland skjuta upp planerade renoveringar när vi måste prioritera andra renoveringar i oväntade situationer. Även coronan har orsakat förändringar i planerade renoveringar, eftersom vi under coronatiden inte alls kunnat göra några renoveringar inne i bebodda bostäder.

Hekas hyresutjämningsmodell tar hänsyn till skillnaderna i marknadshyrorna mellan olika områden. Skillnaderna i hyrorna beskriver även de socioekonomiska skillnaderna mellan områdena. Kampen mot segregation är viktig för Heka och Helsingfors, och den stöds främst genom att hålla husen i gott skick och som trivsamma bostäder. Ett annat viktigt inslag i kampen mot segregation är valet av boende, som görs för Heka i Helsingfors stads bostadstjänster. Staden övervakar noga utvecklingen av regional segregering och hindrar segregeringen av bostadsområden bland annat genom stadsförnyelse, och genom att blanda förvaltnings- och finansieringsmetoder.

vd, Helsingfors stads bostäder Ab (Heka)