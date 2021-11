Här är Sveriges roligaste och vackraste ortnamn

Mensalvaret, Snålkuk och Stjärtnäs. Juniskär, Kärleken eller Morgongåva. Är det här Sveriges roligaste respektive vackraste ortnamn? Svenska Språktidningen utlyser nu en omröstning om namnen.

Visst är svenska ett fantastiskt språk, och nog finns det både roliga och vackra ortnamn i Sverige. Svenska Språktidningen utlyser nu en omröstning om ortnamnen.

"Många av de roliga ortnamnen kan föra tankarna till sex, kön och tabun, som Snålkuk, Mensalvaret, Stjärtnäs och Mellangården", säger Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen i ett pressutskick.

"Andra namn som Aha, Frufällan, Hej och Normlösa framstår som udda och humoristiska."

Språktidningen har samlat in förslag från sina läsare, och 500 skickades in. Redaktionen har sedan tillsammans med en expertjury valt ut tio kandidater som delas in i två kategorier: Sveriges roligaste och Sveriges vackraste ortnamn. Omröstningen pågår till 3 januari.

Klicka här för att komma till Språktidningens officiella omröstning.

Kandidater till Sveriges roligaste ortnamn. Vilket röstar du på? 1. Aha (byar och vattendrag i Norrbotten och Lappland) 2. Buslätt (samhälle utanför Uddevalla) 3. Frufällan (samhälle utanför Borås) 4. Hej (by i Skellefteå kommun) 5. Mellangården (ortnamn som finns från Skåne i söder till Jämtland i norr) 6. Mensalvaret (område på Öland) 7. Normlösa (samhälle i Mjölby kommun) 8. Snålkuk (fjäll i Jokkmokks kommun) 9. Stjärtnäs (ortnamn i Ekerö kommun) 10. Värsta (ortnamn i bland annat Uppland)

Quiz Maker - powered by Riddle

Kandidater till Sveriges vackraste ortnamn. Vilket tycker du bäst om? 1. Gullringen (ort i Vimmerby kommun) 2. Juniskär (samhälle i Sundsvalls kommun) 3. Klockrike (samhälle i Motala kommun) 4. Kärleken (stadsdel i Halmstad) 5. Läppapuss (vattendrag i Tivedens nationalpark) 6. Midsommarkransen (stadsdel i Stockholm) 7. Morgongåva (tätort i Uppsala län) 8. Månasken (ortnamn i Blekinge) 9. Mörkret (by i Älvdalens kommun) 10. Sunnanäng (ortnamn i bland annat Dalarna)

Quiz Maker - powered by Riddle

Svenska Yle ordnade tidigare i år en tävling om Svenskfinlands vackraste ortnamn. Segrade gjorde då Tålamods i Vörå.