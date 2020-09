Hedman sista hindret för Dallas finska kvartett

Miro Heiskanen. Dallasbacken går från klarhet till klarhet. Spelar oerhört mycket och gör mest poäng i stjärnspäckade Dallas. Hittills har det blivit 22 poäng. Elegant som få och utrustad med ett ruskigt spelsinne. Nytt kontrakt på lut som lär ge honom runt tio miljoner dollar per säsong. Vinner Dallas finalserien är Heiskanen en het kandidat till att bli utsedd till slutspelets bästa spelare.

Denis Gurianov.

23-årig ryss som stigit fram i slutspelet. Axlat en stor roll i matchavgörande ögonblick. Vass avslutare.

Anton Khudobin.

Dallas var stundtals spelmässigt riktigt illa ute mot Vegas men Khudobin var magnifik mellan stolparna. Mot Tampas mäktiga offensiv krävs nya stordåd av målvakten.

Nikita Kutjerov.

Magisk spelare med magiska händer. Ser ytor ingen annan ser. En av världens bästa spelare.

Andrej Vasilevskij.

Varit utmärkt under slutspelet och bara släppt in 1,82 mål per match. Stor och snabb.

Victor Hedman.

Stor, stark och väldigt smart. Den svenska backen spelar mycket och gör sällan bort sig.

Så spelas finalserien

Final 1, (natt mot) söndag 20 september (03.00).

Final 2, tisdag 22 september (03.00).

Final 3, torsdag 24 september (03.00).

Final 4, lördag 26 september (03.00).

Ev final 5, söndag 27 september (03.00).

Ev final 6, tisdag 29 september (03.00).

Ev final 7, torsdag 1 oktober (03.00).