HD-ordförande: Domarna för sexualbrott har blivit strängare

Fakta

Kortare behandlingstider

Under Timo Eskos tid som president har Högsta domstolens behandlingstider sjunkit med en månad till i genomsnitt sex månader.

Behandlingen av ärenden som fått besvärstillstånd sjönk med tre månader till 18,5 månader medan behandlingen av ansökningar som fått avslag sjönk från 5,4 till 5,1 månader.

Esko tror att digitaliseringen av rättegångshandlingarna kan förkorta processen ytterligare.

Högsta domstolen beviljade 101–139 besvärstillstånd per år under åren 2013–2017. Antalet ansökningar om besvärstillstånd var 2 303–2 611 per år.