HBL testkör: Candela Seven flyger fram på bärplan

Candela Seven är den första serietillverkade elmotorbåten med skaplig räckvidd och prestanda. HBL har provkört den inför båtmässan.

På vägen till båtmässan i din elbil funderar du kanske på en motorbåt som också går på batterier. På gummihjul har det skett stora förändringar på e-fronten de senaste åren, men till sjöss kvarstår naturens lagar. Verkningsgraden på en propeller i vatten är och förblir urusel.

I en motorbåt betyder eldrift därför fortsättningsvis antingen låg fart i en displacementbåt eller dålig räckvidd i en planande. I värsta fall får man det sämsta av båda världarna.

Den som kommit längst i motorbåtsutvecklingen med el är svenska Candela med modellen Candela Seven. I höstas presenterades den här i Finland av Telva som blir den inhemska återförsäljaren. Båten finns till påseende också på den inkommande båtmässan. HBL rattade en av de första Candelabåtarna utanför Drumsö.

Candela har från början gått en annan väg än andra. För att nå den efterlängtade räckvidden lyfts båten upp ur vattnets friktion på bärplan i kolfiber. Dessa kan lyftas in under skrovet på grunda vatten och för trailerlyft.

Uppe i plan vinklas bärplanen automatiskt under de olika manövreringarna föraren beslutar sig för med hjälp av datorer. Detta flight control-program styrs av ultraljudsensorer som läser av bl.a. annalkande våghöjd. Det gyrotekniska systemet behövs helt enkelt för att hålla båten i balans. Särskilda program finns också för körning i grunda vatten.

Bärplan är ingenting nytt i sig, men hat aldrig tidigare funnits i detta datorstyrda utförande.

Ingenting i Candela Seven påminner om de skramlande och skumpande ryska passagerarfärjorna vi minns från förr.

Alla tillverkare av elmotorbåtar vill roffa åt sig den redan litet slitna titeln "havets Tesla". Den som är närmast mållinjen i detta race är Candela Seven. Räckvidden på 50 sjömil i 23 knops marschfart kan närmast klassas som försiktigt acceptabelt till sjöss i dagens läge.

Nu är det inte riktigt schysst att jämföra Candelas 55kw Torqeedomotor med en motsvarande 70 hästars Yamaha bensinmotor, eller att gräma sig över laddningstiden på 12 timmar av BMW i3/Torqeedobatteriet på 40 kWh jämfört med den räckvidd en 100 liters bensintank ger en Faster 525 meden Yamaha 70 där bak. Elbåtarna ska jämföras sinsemellan, och här ligger Candela först.

Förstås bör man jämföra vilka olika båtalternativ man får till priset av en Candela Seven. 266 000 euro inklusive moms är mycket pengar, men ligger i linje med de övriga elbåtarna i denna storleksklass. Telva räknar med att kunna sälja upp till ett par Candela Seven per år i Finland.

Candelas 7,7 meter långa skrov, däcket, interiören och bärplanen är tillverkade helt i kolfiber. Allt material ombord är viktoptimerat. Skrovet väger bara 240 kg, men totalvikten klättrar upp till 1 300 kilo främst p.g.a batterier och motor. Om man kunde producera väldigt lätta batterier skulle det alltså betyda en revolution till sjöss.

En viss spartansk atmosfär är det allmänna intrycket på däck, och det är typiskt för elbåtar. Cockpiten domineras av den stora tolvtumsskärmen med eget utvecklat gränssnitt integrerat med Navionics kartunderlag. En specialitet för Candela är viktbegränsningen. Båten är registrerad för 6 personer och kan inte överlastas. Då stiger den helt enkelt inte upp. Också viktfördelningen av passagerarna ombord är viktig.

Precis som med elbilen avgör ditt körbeteende energiförbrukningen. Mest energi går åt vid starten, take off. Uppe i plan kan båten ta sig fram med bara 25 hästkrafters, eller snarare 18 kilowatts effekt. Säkerligen spelar väder och vind också en viss roll.

Tekniken i sig är spännande nog. Att ta upp båten i bärplan var en pragmatisk ingenjörslösning av grundaren Gustav Hasselskog och hans högteknologiska team bestående av experter från bl.a. flygindustrin och kappseglingssektorn. Foiling tog ner energibehovet med 50 procent.

Vad föraren får på köpet med lösningen är en helt ny körupplevelse till sjöss som inte påminner om någonting vi vant oss vid i en motorbåt. Om Candelan är smått revolutionerande rent tekniskt sett, så är den det minsann också med tanke på själva körupplevelsen.

Att kasta loss i en Candela är som att ratta vilken Riva som helst. Man ligger lågt på vattnet och världen är sig lik till sjöss. Vågorna skvalpar och måsarna skriker. När fjärden öppnar sig är det dags att gå i plan.

– Sväng fören mot vinden, låter rådet. "Ready for take off!" Allt man är van vid förändras i ett huj när man går upp i plan. Det gör man på bara några tiotal meter efter omkring 17 knop. Att plana i en Candela betyder att du flyger fram ungefär 70 centimeter ovanför vattenytan. Det låter inte mycket, men det känns som betydligt mer.

När man som pilot väl ligger uppe på "kryssningshöjd" slås man av flera nya intryck samtidigt. För det första är båten extremt lätt att manövrera. För det andra slås man av hur högt den ligger och hur ljudlöst den tar sig fram när man drar ner på gasen. För det tredje saknas kontakten med vågorna helt. Båten skär sig helt enkelt fram genom vattnet, men är inte längre ett med vattenmassan som en konventionell båt.

För en motorbåtsförare öppnas plötsligt en helt ny värld på vatten, där segelflygplan och motorbåt blandas ihop till en och samma farkost. Förutom det fossila motorljudet saknas också ljudet från vågsvall och skramlande boxar.

Borta är alla amalgamutstötande slag från vågorna under skrovet. Det finns inte längre något traditionellt behov att läsa vågorna och kompensera sjögången med rattrörelser. En mindre annalkande våg når helt enkelt aldrig själva skrovet. Allting går väldigt mjukt, faktiskt ungefär som att flyga fram. Utan flygskam.

Candela hävdar att upplevelsen förstärks i grov sjö. Det må stämma, åtminstone till en viss grad. Det kunde vi inte pröva nu, men man kan föreställa sig hur bäreffekten försvinner i för stora svall eller i en gir i väldigt brant sjö. Då flyger man säkerligen inte längre fram. Man kan i stället hamna i ett abrupt magplask om bärplanseffekten försvinner. Vågskutt skulle jag kanske inte heller våga mig på i en Candela Seven.

Utanför Drumsö, inomskärs i litet under 8 meter i sekunden, går det hur snyggt som helst. Det känns märkligt att köra en båt med så goda sjöegenskaper som samtidigt har helt platt akter och bara moderat V-botten i fören. Sjöduglig betyder inte längre automatiskt djupt V och hög motoreffekt. För ett ögonblick känns det som om fören vill dyka, men elektroniken griper snabbt in som antisladden i en bil. Det sker mjukt men bestämt. I en tvär gir märks kompenseringen än tydligare, men ger ett tryggt intryck. För att förhindra en förlorad bärkraft i en alltför tvär gir är lutningen begränsad till högst 12 grader.

Ett par gånger vägrar bärplanen att samarbeta, antingen på grund av kylan eller elektroniken, och Candela kommer inte upp i plan. Det här förstärker intrycket av att båten mest är till för sommarturer. All is måste vara förödande.

Foilande tävlingsseglare eller svävarförare känner sig säkert hemma i en Candela Seven, tänker jag när jag likt en gräsand kommer ner från surfläge igen. "Happy landing".