HBL-tävling: Vem bakar Svenskfinlands finaste pepparkakshus? – Nordmans ger några tips

Ursas observatorium i Brunnsparken, bakat 2017. Takbitarna har flyttats på ett durkslag för att svalna strax efter att de togs ut ur ugnen, på det sättet kan man skapa rundade former. Bild: Nordmans fotoarkiv

Det är inte lätt att skapa ett pepparkakshus som står rakt, hålls ihop och dessutom ser läckert ut. Men övning ger färdighet – hos familjen Nordman bakar man varje år ett pepparkakshus och modellerna blir allt mera avancerade.

Det som började med en miniatyr av Pippis hus Villa Villekulla har med åren fortsatt i form av sommarstugan, Ursas observatorium och ett akvarium. Hos familjen Nordman i Helsingfors är bakandet av ett pepparkakshus en kär tradition, en sak som hela familjen gör tillsammans.

– Vi är erfarna amatörer på pepparkakshus, säger pappa Bernt Nordman.

– På självständighetsdagen bakar vi alltid pepparkakor. Då är alla lediga och hemma samtidigt. Det brukar ta hela dagen, säger Alva Nordman.

Men så kokar de också en litet större pepparkaksdeg, den brukar bli runt tre kilo för att räcka till både pepparkakor att äta och ett hus, som varje år har en ny design.

– Vi har faktiskt två recept, eftersom det finns två släkter, mammas och pappas. Och de är väldigt olika i konsistensen. Det är nog lättare att baka hus av pappas recept, avslöjar Alva.

– Det är sant, men eftersom vi gör pepparkakshuset främst för att äta upp det så ska det också smaka gott. Med mammas recept blir degen porösare, men också lite godare. Vi brukar använda dem turvis, vartannat år, säger Bernt diplomatiskt och undviker smidigt ett familjegräl.

Just nu är bara far och dotter hemma och smider planer inför årets pepparkaksbak, men när det väl gäller att gå från ritbordet till bakbordet är också mamma Miliza Malmelin och lillasyster Eira Nordman på plats i köket i Ulrikasborg. Än så länge pågår inspirationsstadiet, man bläddrar igenom foton tagna under det gångna året och ser sig lite extra noga omkring i hemstaden. Inspiration kan hämtas lika bra från semesterresor som från speciella hus längs promenadrutten.

– För ett par år sedan gjorde vi en väderkvarn. Vi hade varit i Malmö och hälsat på farbror och där fotograferade jag Slottsmöllan i en park. Det fotot fick fungera som modell, berättar Alva.

Idén till familjen Nordmans första gemensamma pepparkakshus föddes under en Stockholmsresa då flickorna var riktigt små och de besökte Junibacken.

– Flickorna lekte i Pippis hus och då kom vi på tanken att försöka baka huset av pepparkaksdeg. Det är säkert tio år sedan. Efter det har vi varje år bakat ett pepparkakshus, ett par gånger har vi också skickat in bilder av dem till olika tävlingar, både HBL:s och Helsingin Sanomats.

År 2013, då HBL senast ordnade en tävling för finaste pepparkakshus skickade Nordmans in ett akvarium, komplett med simmande fiskar och vattenväxter.

– Det hela började med en pepparkaksform som jag hade fått i present av familjen samma år, den föreställer en gädda. Vi måste ju bygga ett hem åt gäddan, minns Bernt Nordman.

När designen väl är vald gäller det att skissa upp de olika delarna. Till det behövs rutigt papper, bakplåtspapper och en linjal.

– Rutigt papper är bra, för då slipper man mäta. Sedan brukar vi överföra skisserna till bakplåtspapper, för degen är så pass fet att det rutiga pappret går sönder, speciellt om man måste använda samma modell till flera bitar, tipsar Bernt.

– Oberoende av hur raka degbitar man skär ut sväller de i ugnen, så när pepparkakorna har svalnat kan man tälja dem i rätt form med en vass kniv. Det är lättare att bygga raka hus om bitarna har rätt form, förklarar Alva.

För Bernt Nordman är pepparkakshus nästan ett måste till julen, det är en tradition som hänger med från barndomshemmet i Kimito.

– Det första huset jag kommer ihåg föreställde vårt hem, det har jag bakat tillsammans med min mamma då jag var skolpojke. Vi bodde i en gammal folkskola med många vinklar och vrår.

Under årens lopp har han lärt sig många bra knep för hur man lyckas med projektet. Han delar gärna med sig av de bästa tipsen till HBL:s läsare:

– Använd en tunn och vass kniv när du skär ut bitarna, en vanlig matkniv fastnar bara i degen. När man skär ut de stora bitarna, som väggar och tak, lönar det sig att kavla ut degen direkt på bakplåtspappret, för annars går de sönder när man försöker flytta dem.

De nygräddade husdelarna måste få svalna ordentligt innan man tar itu med själva byggandet. Hos Nordmans brukar det arbetsskedet infalla sent på självständighetsdagens kväll, men det är egentligen en dålig tidpunkt.

– Jag rekommenderar att man gör det nästa dag, för byggandet kräver koncentration. Och det måste gå fort, för sockret stelnar snabbt. Som alla vet måste man lyckas på första försöket, när man väl har fogat samman två bitar med smält socker emellan så sitter de fast, det går inte att justera efteråt.

Nordmans använder socker som de smälter i en gjutjärnspanna som fogmassa. Sockret blir fruktansvärt hett, så risken för brännskador på händerna är stor om man inte är ytterst försiktigt. Att bygga ihop huset är vanligtvis Milizas jobb, men hon behöver nog assistans av ett par händer till.

– Pepparkakshus behöver inte bli perfekta! Degen är förlåtande och glasyren finns där av flera orsaker. Visst pyntar vi husen för att de ska bli goda och vackra, men med glasyr kan man också lappa hål och täcka över fula skarvar, avslöjar Bernt.

Till dekoreringen behövs sockerglasyr, karamellfärg och olika slags färgglada pastiller, kanske också choklad och lakrits, helt beroende på motivet.

– Vi brukar använda franska pastiller och London dragéer. Glasyren gör vi själva av pudersocker och äggvita, den är oftast vit på husen, men för akvariet färgade vi sockermassan grön till vattenväxterna, berättar Alva.

– Eftersom vi äter upp huset brukar vi också satsa på speciella godsaker, speciellt husens tak kan vara riktiga godbitar, säger Bernt.

Pepparkakshuset existerar i en dryg månad, på tjugondag Knut äter familjen Nordman upp det. Det är en söt dag som också består av julgransplundring. Ofta har man bjudit in gäster på middag och pepparkakshuset får fungera som efterrätt.

Vad årets pepparkakshus ska föreställa är inte riktigt klart ännu, eller åtminstone vill inte vare sig Alva eller Bernt avslöja det ännu. De har nämligen vissa planer på att delta i HBL:s tävling och tänker skapa Svenskfinlands finaste pepparkakshus!