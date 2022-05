HBL kollade bränslepriserna längs kusten – så här ser båtägarna på säsongen

Det kyliga vårvädret har gjort att båtsäsongen fått en lugn start, konstaterar Siv Ahonen i hamnen på Björnsö i Östersundom. Både väderleken och de stigande bränslepriserna kan påverka båtfolkets sommaraktiviteter. På bensinmackarna längs med kusten hoppas man att priset inte ska hämma säsongen alltför mycket.

På terrassen inne i hamnen i Björnsö värmer solen kaffegästernas kinder. Den nordliga vinden som kyler ute på fjärdarna utanför Östersundom ger sig inte till känna mer än i att båtfolket tar av sig både mössor och jackor efter ankomst. De riktigt varma dagarna har ändå varit få.

– Det är nog lugnare än det var i fjol. Vädret har varit kallt här i maj, konstaterar Siv Ahonen, en av dem som får familjeföretaget att rulla i hamnen.

Årets säsong kör i gång efter en turbulent vår: kriget i Ukraina väcker mångas oro och den stigande inflationen påverkar priserna.

Speciellt priset på bränsle har stigit både på land och till havs. Ahonen, som jobbat i hamnen i större och mindre utsträckning under hela sitt liv, minns att också tidigare kriser fått priserna att stiga.

– Den här stigningen som vi har nu är ändå helt exceptionell om man jämför med vad priserna var i fjol.

Hon är inte ensam om observationen. Också andra företagare i branschen som HBL talat med har noterat samma sak. Förra året låg bränslepriserna under två euro, så priset för bensin har stigit med ungefär 50-60 cent medan dieseln ökat med ungefär 80 cent. Bränslet är historiskt dyrt just nu, så här dyrt har det inte varit under den tid som vi verkat, säger Fredrik Ekroos, vd för Seapoint.

– Vi är uppe på en nivå som vi inte upplevt eller sett tidigare. Vi får hoppas att det inte stiger, säger han.

För tillfället varierar priset mycket från dag till dag.

– Priset ändrar hela tiden, det hoppar upp och ner, säger Bjarne Eriksson som i 42 år drivit Rosala gästhamn.

Vill man tanka diesel eller bensin direkt i båten betalar men dessutom ett premium. Det finns ett par orsaker till att sjömackar är dyrare än motsvarande på torra land. För det första har de vanligen inte öppet hela året och fasta omkostnader måste bakas in i priset. En annan faktor är transporten av bränsle.

– Jag minns inte exakta priser från förra sommaren men oljepriset har påverkat alla stationer, både landstationer och sjömackar. Strandstationer är ofta lite dyrare än landstationer eftersom vi har så kort säsong, det rör sig om 10-15 cent per liter, säger Niklas Rosvall som är köpman på ST1 i Barösund och i Östra hamnen i Hangö.

– Säsongen är kort vid sjöstationerna och volymerna är bara en bråkdel av det som säljs på land, intygar också Fredrik Ekroos.

I hamnen i Björnsö säger Siv Ahonen att många är medvetna om att det är turbulent just nu.

– Speciellt för de stora båtarna som tankar mycket. Det är ett stående skämt att "nu får man börja ro", skrattar hon.

På Björnsö är det ändå ingen som ännu plockat fram årorna. Skärgårdsbon Ulla Winberg är en av dem som kommit för att tanka i hamnen den här fredagen.

– Inte är det ju bra. Min båt dricker inte så mycket men för dem som har större båtar kan det bli dyrt, säger hon.

Hon tror inte att de högre priserna kommer ändra på hur ofta hon åker in till hamnen som ligger ett par kilometer från hennes hem.

– Jag måste ju köra, konstaterar hon och berättar att det blir någon tur i veckan.

En del av de företagare HBL talat med tror att de högre priserna kan påverka nöjeskörningarna.

– De som kör ut till stugan rör sig säkert med båt som vanligt. Inflationen kan kanske få människor att fundera mera, till exempel kanske man låter bli att åka på kort utflykt till Hangö bara för en middag, säger Ekroos.

Mats Kajander på Emsalö Gulf är å sin sida orolig att vissa drabbas mer än andra.

– Tyvärr blir det en viss ojämlikhet. De som har mer pengar har råd medan de som har mindre får lida av de höga priserna, säger han och efterlyser att staten skulle komma emot, till exempel genom att lätta på mervärdesskatten.

Samtidigt påminner flera företagare om att många kanske är villiga att spendera lite mer pengar under semestern. Mårten Johansson i Bromarvs småbåtshamn tror att bränslepriserna spelar bara en liten roll för många. De flesta här rör sig mellan holmarna, säger han.

Också båtfarare i hamnen på Björnsö resonerar liknande. Båten kostar ändå mycket, säger en man som mest nöjesåker med sin båt.

– När folk är på semester är tankesättet lite annorlunda, konstaterar också Siv Ahonen i hamnen.