I likhet med stora delar av samhället har även HBL:s redaktion flyttat ut till diverse hemmakontor under den pågående virusepidemin. Många av oss har husdjur som sällskap under arbetsdagen. Så här ser det ut i våra katt- och hundhushåll.

Om ni läsare vill dela bilder av er vardag hemma just nu med oss på HBL så är ni välkomna att skicka in foton med tillhörande bildtexter per e-post till dagbok@hbl.fi. Vi publicerar ett urval av era f...