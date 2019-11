Lönar det sig att hyra sin bostad eller köpa den? En komplicerad fråga. Mycket tyder på att ett köp oftast är förmånligare i Finland, med några undantag, visar HBL:s genomgång.

En bostadsaffär är den överlägset största affären för största delen av finländarna. Det är en självklarhet att man synar sitt val noggrant.

För dem som hyr sitt boende handlar det inte om lika stora summor på en gång, men också här finns det en smärtgräns som handlar om vilken hyra hushållet klarar av per månad. På längre sikt kanske man ställer sig frågan om hyran trots allt är så hög att ett bostadsköp vore vettigare.

Vad är då ekonomiskt klokare, att köpa eller hyra sitt boende?

Faktorerna som påverkar jämförelsen är många. En del av dem handlar till exempel om framtiden som vi inte vet så mycket om. Det gäller till exempel bostadens värde när man ska sälja den, eller avkastningen från andra placeringar som kan bli möjliga om man inte köper en bostad.

Internationellt använder man ofta en enkel indikator om förhållandet mellan pris och hyra för att få ett hum om hur bostadsmarknaden är prissatt i ett visst område. Man dividerar helt enkelt de genomsnittliga bostadspriserna med snitthyrorna.

Resultatet är en grov indikator som till exempel antyder att bostadspriserna skjutit i höjden medan hyrorna inte hängt med, eller tvärtom.

För att ta reda på förhållandet mellan hyror och bostadspriser i Finland jämförde HBL snittprisen för 2018 med snitthyrorna 2018. Uppgifterna kommer från Statistikcentralen.

Snittpriset per kvadratmeterpriset i ett område har dividerats med snitthyran per kvadratmeter per år i samma område.

Resultatet anger hur många år man teoretiskt betalar en viss hyra innan den sammanlagda hyran når upp till inköpspriset för en lika stor bostad i området.

Jämförelsen visar att hyrorna i Helsingfors innerstad är lägst i Finland jämförelse med bostädernas pris. I snitt betalar man hyra i över 27 år innan totalhyran når upp till priset för en lika stor bostad.

20 år anses vara en gräns när hyra börjar vara det förmånligare alternativet. Vissa anser att gränsen nås redan något tidigare, vid 15–20 år. Vid en sådan nivå skulle det vara lönsammare att hyra och om placera sitt kapital i något annat än en bostad.

I Helsingfors nästdyraste område, Helsingfors 2, och i Esbos dyraste område Esbo 1 ligger man strax över 20.

Till Helsingfors 2 hör områden som Drumsö, Munksnäs, Mejlans, Södra Haga, Vallgård och Brändö. Hyrorna ligger rätt nära nivån i Helsingfors centrum, men priserna är klart lägre.

Till Esbo 1 räknas bland annat Westend, Hagalund, Grankulla och Bastviken.

I största delen av Finland ligger indikatorn i det område som antyder att ett köp är ett ekonomiskt klokare val, nära 15 eller till och med lägre.

Till delar kan det bero på att bostadspriserna fallit under 2010-talet i många områden. Hyrorna har inte sjunkit i motsvarande grad.

Att sjunkande priser gör att köp ser ut att vara det klokare alternativet visar på svårigheten att avgöra vad som är ekonomiskt fördelaktigare, att hyra eller köpa.

Om priserna fortsätter falla gör man en förlust vid en försäljning och då kan hyresboende trots allt vara ett bättre val finansiellt.

Exemplet visar på det vanskliga i att definitivt avgöra vad som är klokt eller inte.

Nobelpristagaren Robert Shiller som utvecklat centrala prisindex för den amerikanska bostadsmarknaden anser att man inte ska överdriva betydelsen valet mellan hyra eller köp. Boende är framför allt ett konsumtionsval där kostnaderna och vad man får för det man betalar för spelar en roll. Investera gör man bäst i andra tillgångsslag, anser Shiller.

Shillers råd om att inte se bostaden främst som en investering stämmer in på den finländska bostadsmarknaden som sett en svag prisutveckling under 10-talet med prisuppgångar bara i landets dyraste bostadsområden.

Shillers betoning av konsumtionsaspekten i våra bostadsval kan förklara skillnaden mellan bostadspriserna och hyrorna i Helsingfors dyraste områden.

De som köper i innerstaden kanske inte behöver räkna så noggrant på pengarna och kan då betala allt högre pris, mer som konsumtion än som en placering.

Däremot är de som hyr i innerstaden i Helsingfors inte lika beredda att lägga en alltför stor del av sin konsumtion på hyran och därför hålls hyrorna på en lägre nivå i förhållande till bostadspriserna i området.

Fotnot: Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo indelade i delområden. 1 är det dyraste området i staden, 2 det näst dyraste osv. Exakta beskrivningar av delområdena finns på www.stat.fi/til/ashi/ashi_2015-04-29_luo_001_sv.html. Snitthyrorna i artikeln baserar sig på hyrorna i fritt finansierade bostäder.

