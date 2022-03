Hawkins hade droger i kroppen när han dog

Bildades 1994 i Seattle av Nirvanas tidigare trummis Dave Grohl.

Släppte sitt självbetitlade debutalbum 1995. Har därefter släppt ytterligare tio album varav det senaste, "Medicine at midnight", kom i fjol.

Till några av Foo Fighters mest kända låtar hör "Monkey wrench", "Everlong", "Best of you", "The pretender" och "My hero".