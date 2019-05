Havsytan har stigit jämnt i århundraden efter en uppbromsning under den “lilla istiden”. Havsytan stiger med 10-30 cm per århundrade beroende av vilken källa man tittar på.

Jag tackar Peter Buchert för ett långt svar (HBL Debatt 11.5) som beklagligtvis inte innehåller några hårda fakta. Jag kommenterar av utrymmesskäl endast två av Bucherts påståenden.

Buchert konstaterar att havsytan förväntas stiga tio centimeter mindre om vi lyckas hålla temperaturstegringen under 1,5 grader.

Havsytan har stigit jämnt i århundraden efter en uppbromsning under den "lilla istiden". Havsytan stiger med 10-30 cm per århundrade beroende av vilken källa man tittar på. Direkta mätningar av havsytans nivå via ett stort antal traditionella mätare ger ett lägre värde medan mätning via satellit ger ett högre värde.

Uppskattningen utgående från mätningar indikerar en stegring på cirka 30 cm under hundra år och man kan inte se någon signifikant förändring i stegringshastigheten efter 1950 då inverkan från koldioxid borde börja synas. Alarmisterna talar i vissa fall om en stegring av havsytan på flera meter.

HBL kunde ju gräva fram sin egen artikel från början av 1990-talet där man talade om att havsytan kan stiga till andra våningen i statsrådsborgen och att Salutorget översvämmas. Sanningen är att havsytan hos oss skenbart fortfarande sjunker till följd av landhöjningen och detta gäller också södra Finland där landhöjningen är minst. När menar Buchert att stigande havsyta borde börja synas i Helsingfors i verkliga mätningar?

Under de senaste 15 000 åren efter att inlandsisen försvann har alla våra djur- och växtarter vandrat in från varmare trakter, eventuellt undantaget sälar och arktiska fågelarter.

Absurditeten i tron att djurarter inte skulle hinna undan en långsamt skeende uppvärmning med en naturlig variation 100 gånger större än uppvärmningen kan man illustrera med en stackars snigel som uppfattar att klimatet håller på att bli för varmt. Vi uppskattar att den kryper med hastigheten en halv centimeter per sekund. Antag att klimatet värms med en halv grad på 80 år (fram till 2100). Antag nu att den behöver flytta från sydkusten till kallare Tavastehus. Snigeln behöver då använda ungefär 5 000 timmar för att krypa norrut under 80 år vilket är ungefär 2 procent av den tid då marken inte är snötäckt. Katastrof?

Svar Jag gör inga subjektiva uppskattningar om hur mycket havsytan kommer att stiga utan baserar min text på IPCC:s rapport. Jag kan knappast heller hållas ansvarig för en HBL-artikel som någon annan har skrivit långt innan jag började på HBL. Och vad exemplet med snigeln beträffar blir det tydligt att Lars Silén saknar grundläggande kunskaper i ekologi.