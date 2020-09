Hattrick sänkte decimerat West Bromwich - Pukki hittade rätt

Dominic Calvert-Lewin gjorde hattrick när Everton krossade Premier League-nykomlingen West Bromwich med 5–2.West Bromwich spelade hela andra halvlek med bara tio man.

Det började så bra för Premier Leaguenykomlingen West Bromwich mot Everton. För i den tionde minuten snodde Grady Diangana bollen på egen planhalva och gick själv hela vägen mot Evertons mål och sköt bollen i mål.

21 minuter senare klackade Dominic Calvert-Lewin in kvitteringen efter en tilltrasslad situation i West Bromwichs straffområde som VAR-granskades innan domaren blåste för mål.

Slutminuterna av första halvlek på Goodison Park i Liverpool sänkte gästerna. Först kunde James Rodriguez göra 2–1 för Everton och på tilläggstid blev gästernas Kieran Giggs utvisad för att ha slagit till Rodriguez.

West Bromwichs tränare Slaven Bilic drog också på sig ett rött kort för att ilsket ha konfronterat domaren.

Trots spel med bara tio spelare och tränaren på läktaren lyckades West Bromwich få till en kvittering i början av andra halvlek. På en frispark sköt Matheus Pereira rakt genom muren otagbart för Jordan Pickford i Evertonmålet.

Everton tog tillbaka taktpinnen sju minuter senare då Michael Keane nickade in 3–2. Och Calvert-Lewin petade in 4–2 åtta minuter senare sedan Rodriguez lyft in bollen över West Bromwichförsvaret.

Calvert-Lewin fullbordade sitt hattrick bara fyra minuter senare då han för andra gången i matchen nätat med ryggen mot mål. Han hoppade upp på en hörnspark och bollen studsade på ryggen och in i mål.

Leeds slog Fulham med 4-3.

I The Championship gjorde Teemu Pukki slut på en evighetslång måltorka för sitt Norwich. Pukki hittade rätt i den 31:a minuten mot Preston. Men det hjälpte inte då Preston vann med 2-1.

Fredrik Jensen fick fem minuter på slutet då hans Augsburg bortaslog Union Berlin med 3-1 i Bundesliga.

Niklas Moisander gjorde 90 minuter då hans Werder Bremen föll med hela 1-4 mot Hertha Berlin.