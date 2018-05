Harvey Weinstein åtalad för våldtäkt

Fakta

Harvey Weinstein

66-årige Harvey Weinstein var fram till i höstas filmproducent och räknades som en av Hollywoods absolut mäktigaste män. Han har producerat filmer som "Pulp fiction", Shakespeare in love" och "Den engelske patienten". Har även producerat tv-serier och musikaler.

Filmer som Weinstein stått bakom har tillsammans fått mer än 300 Oscarsnomineringar och tagit hem 81 statyetter.

Skandalen kring Weinstein briserade i oktober i fjol efter artiklar i The New York Times och The New Yorker. En rad kvinnor, bland andra skådespelarna Ashley Judd, Rose McGowan, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow och Rosanna Arquette anklagade Weinstein för sexuella trakasserier och våldtäkter som pågått under flera årtionden.

Uppgifterna om Weinsteins systematiska sexuella övergrepp satte fart på hela metoo-rörelsen.

Weinstein, som nekar till brott, sparkades från det egna bolaget The Weinstein Company som han grundade tillsammans med sin bror 2005.

The Weinstein Company har sedermera gått i konkurs.