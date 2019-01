Biskopsvalet: Harry Sanfrid Backström finner trygghet i Bibeln

Harry Sanfrid Backström

Ålder: 61 år.

Familj: Fru, fem barn, fyra söner och en dotter, två barnbarn.

Hemort: Pedersöre. Arbetsbostad i Sagu.

Bakgrund: Har jobbat med varierande uppdrag inom skogsbruks- och träförädlingsindustrin samt med olika utbildningsuppdrag innan han blev präst. Har en magisterexamen i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi och en doktorsexamen i praktisk teologi vid samma universitet. Är också skogsbruksingenjör samt agronomie- och forstkandidat. Prästvigdes 2008 i Borgå och har sedan dess arbetat vid Houtskärs församling och Kimitoöns församling innan han blev kyrkoherde i Väståbolands svenska församling.

Läser just nu:Bibeln, David S. Landes: The Wealth and Poverty of Nations, Yngvill Martola: Verba testamenti i nordisk luthersk liturgitradition.

En förebild: Den största förebilden är Jesus Kristus, från det jordiska livet fadern Sanfrid.