Hårda vindar, regn och snöfall under veckoslutet – i kväll drar blåsten in över landet

Vindbyarna kan fälla träd och orsaka elavbrott i de mellersta delarna av Finland under natten till lördag, varnar Meteorologiska institutet.

Under veckoslutet drar kraftiga vindar in över landet. På fredag kväll och under natten till lördag kan vinden orsaka skador. Speciellt i Österbotten och Satakunta kan vindbyarna fälla träd och leda till elavbrott.

– Ett kraftigt lågtryck rör sig över norra Finland under natten till lördag, vilket orsakar hårda vindar i hela landet. I södra Finland kan vindbyarna vara 15 meter i sekunden och i landets mellersta delar kan de vara 20 meter i sekunden, säger jourhavande meteorologen Helena Laakso vid Meteorologiska institutet.

Meteorologiska institutet har utfärdat vindvarningar för en stor del av landet på fredag och lördag, men enligt Laakso kommer vinden att mojna från och med lördagsmorgonen.

– Lågtrycket i norr förflyttar sig österut på lördag och ett nytt lågtryck från sydväst når Finland. Det nya lågtrycket orsakar hård vind närmast på havet och vid kusten.

Norra och mellersta Lappland kommer att få rikligt med snö på veckoslutet. Enligt Laakso kan det snöa upp till 20 centimeter i Lappland.

Snöfall kan förekomma också i andra delar av landet under veckoslutet men särskilt i södra Finland lär nederbörden främst bestå av regn. På söndag blir vädret kallare i hela Finland men dagstemperaturen ser ut att hållas på plussidan i landets södra och mellersta delar.