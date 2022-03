Hårda strider i flera städer – kolonnen utanför Kiev står fortfarande still på grund av "brist på bränsle och mat", uppger militärkälla

Strider rasar i Charkiv efter att ryska fallskärmssoldater landsatts i staden, uppger det ukrainska försvaret.Samtidigt hävdar Ryssland att deras armé tagit kontroll över staden Cherson i södra Ukraina med närmare 300 000 invånare.

Tidigt på onsdagsmorgonen uppgav den ukrainska militären att ryska styrkor via luften tagit sig in i landets näst största stad Charkiv, rapporterar AFP.

Filmer som sprids på sociala medier visar vad som tycks vara en raketattack mot en regional polisstation i staden, där taket på byggnaden är bortsprängd och lågor slår ut från översta våningen, rapporterar AP.

Den ukrainska regeringens center för strategisk kommunikation har också publicerat bilder på onsdagen som uppges visa attacker mot byggnader i bebodda områden i Charkiv.

Marina Boreiko, som bor i Charkiv, säger till AP att ett grannhus där hon bor attackerades och att hon blev chockad över att se kroppar ligga i rasmassorna.

– Ett ryskt plan släppte en bomb på huset intill. Min pojkvän och jag var hemma. Vi hörde ett visslande ljud, och jag insåg att den var på väg mot oss. Vi var i hallen då, och kände explosionen därifrån, säger hon till AP.

De ryska styrkorna har de senaste dagarna trappat upp sina angrepp mot tättbebyggda stadsområden i Ukraina och från flera städer kommer rapporter om raserade bostadsområden efter ryska attacker.

"Hårda strider och beskjutningar fortsätter i flera städer i Ukraina, med allt fler offer och humanitära konsekvenser," skriver FN:s samordningsorgan OCHA i en uppdatering om läget.

På flera håll är civila instängda och kan inte fly från striderna. Inte bara bostäder, utan infrastruktur som vatten, avlopp, elektricitet och vägar har förstörts vilket berör hundratusentals människor, skriver OCHA.

I staden Borodjanka, drygt fem mil nordväst om Kiev, har två stora lägenhetsbyggnader förstörts i vad som uppges vara ryska luftangrepp. Videor vars äkthet The New York Times har verifierat visar hur en konstruktion brinner och hur delar av husen har raserats. Det finns ännu inga bekräftade uppgifter om dödade eller skadade, men vittnen berättar i filmerna hur de har hört folk ropa under rasmassorna och hur de letar efter överlevande.

I en video syns en brand som rasar vid ett skadat flerfamiljshus, tvärsöver gatan från sjukhuset. I det granskade videomaterialet syns också ett par döda kroppar.

Attacken ska ha skett några timmar efter att Charkivs centrala torg beskjutits med vad som tros ha varit en robot.

Storbritanniens försvarsdepartement uppger att antalet ryska luft- och artilleriangrepp har intensifierats de senaste två dagarna.

"Ukrainska styrkor har fortfarande kontrollen över Charkiv, Cherson och Mariupol, men alla tre städerna är troligtvis omringade av ryska styrkor," skriver departementet.

Igor Konasjenkov, talesperson för det ryska försvarsdepartementet, uppger dock att den ryska armén har intagit Cherson i södra Ukraina, som har närmare 300 000 invånare. Det skulle i så fall vara den största ukrainska staden som Ryssland hittills har tagit kontroll över, uppger BBC.

Ukrainas försvarsdepartement förnekar däremot att Cherson har fallit helt i ryska händer.

– Enligt den information vi har från våra styrkor så pågår striderna fortfarande. Staden är inte helt intagen, det finns en del områden som vi har kontroll över, säger en talesperson för departementet, enligt CNN.

Logistikproblem

Över 350 civila, däribland 16 barn, har enligt Ukraina hittills dödats i kriget, men siffrorna över antalet dödsoffer är svåra verifiera och mycket osäkra.

Samtidigt uppger en amerikansk försvarskälla att Rysslands militära avancemang har saktats ner, rapporterar AP. Det inkluderar den över sex mil långa kolonn som befinner sig strax norr om Kiev.

Kolonnen har inte kunnat röra sig framåt på grund av logistiska problem, enligt försvarskällan. Det handlar om brist på bränsle och mat, och som ett resultat har stridsmoralen hos de ryska soldaterna sjunkit, enligt uppgifterna.