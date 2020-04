Här kan du se One World-galan i kväll

Lady Gaga, Billie Eilish, Rolling Stones och Paul McCartney är några av de världsstjärnor som i natt samlas i det liveströmmade evenemanget One World: Together at Home.

Galan är ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen WHO och rörelsen Global Citizen. Evenemanget saknar livepublik och sänds istället i tv-kanaler och strömningstjänster runt om i världen.

Före tv-sändningen visas en sex timmar lång liveströmning med artister och kändisar som Adam Lambert, Billy Ray Cyrus, Sarah Jessica Parker och The Killers. Den kan ses på bland annat Twitter, Instagram, Youtube, Facebook och Twitch med start klockan 21 finsk tid.

Syftet med galan är att bland annat att hylla sjukvårdspersonal och stötta dem som drabbas.

"Vid denna kritiska tidpunkt i historien vill Gobal Citizen också uppmana individer, regeringar och välgörare att ansluta sig och stödja arbetet mot covid-19", säger organisationen i ett uttalande.

One World: Together at Home har beskrivits som den största samlingen världsartister sedan Live Aid-galan 1985, som samlade in pengar till svältkatastrofen i Etiopien.