Här erövrar kvinnorna kodningsvärlden – "Det har saknats kvinnliga it-förebilder"

The Shortcut, som leds av Anne Baden och Blinera Meta Shala, vill ge kvinnor en inkörsport in i it-branschen. Bild: The Shortcut

När de unga uppstartsproffsen Anne Badan, Blinera Meta Shala och Heidi Kähkönen ordnade en programmeringskväll för kvinnor i det gamla Maria sjukhus i Helsingfors stod de plötsligt inför ett positivt problem: intresset var så stort att alla inte fick plats. Behovet av kunniga kvinnor växer i den traditionellt mansdominerade programmeringsbranschen.

Det sjuder av aktivitet i det som förut hette Maria sjukhus, men numera lystrar till namnet Maria01 Startup Community House. 70 unga kvinnor med bärbara datorer i högsta hugg har samlats för att delta i Girls' Coding Club, tjejernas kodningsklubb, ett gratis programmeringsseminarium som ordnas varje onsdag från augusti till december.

Intresset är så stort att ytterligare 50 anmälda fått nöja sig med att skriva in sig på väntelistan.

Under ledning av Heidi Kähkönen, tidigare journalist som sadlat om till kodare och företagare, lär sig kvinnorna grundläggande färdigheter inom programmering, bygger webbplatser, knyter kontakter och skapar egna kodportföljer att visa upp under framtida arbetsintervjuer.

Den informella kodningsutbildningen ordnas av det icke-vinstdrivna företaget The Shortcut, som ägs av stiftelsen Startup Foundation. Stiftelsen organiserar årligen över 300 olika aktiviteter och träningskurser.

Vd:n Anne Badan och programchef Blinera Meta Shala berättar att syftet är att främja mångfald och jämställdhet inom programmeringsbranschen. Traditionellt har kodarna hört till de mest mansdominerade av yrkeskårer.

– Vi är övertygade om att det finns utrymme för människor med många olika bakgrunder inom it-branschen. Men tröskeln för en kvinna att ge sig in i en mansdominerad bransch kan vara hög. The Shortcut vill skapa möjligheter för kvinnor inom programmering och uppmuntra fler människor från olika kulturer att utnyttja sina talanger i uppstartsvärlden, säger Anne Badan.

Den engelskspråkiga kodklubben vill samtidigt erbjuda kvinnor med invandrarbakgrund en inkörsport i arbetslivet. Kodspråket ställer inga formella krav på kunskaper i finska.

Bland kvällens deltagare finns inte mindre än 24 olika nationaliteter representerade. Budet spred sig snabbt via djungeltrumman på sociala medier.

– Den här typen av färdigheter är så viktiga när man söker jobb i dag, och blir bara viktigare i framtiden, säger Sahar Arvekari från Irak, som har en it-examen sedan tio år tillbaka och nu kommit för att uppdatera sina kunskaper.

Strax intill sitter Laura Heininen, som till vardags jobbar med digital marknadsföring.

– På jobbet har jag mestadels varit tvungen att försöka lära mig de här färdigheterna på egen hand. Och det är ingen bra metod. Här finns det en struktur och en gemenskap där man sporrar varandra, säger Heininen.

– Det uppstår också ett slags positivt kollegialt tryck att utvecklas som lagkamrater, säger Tiina Antikainen, som kommit till kursen tillsammans med sin japanska kompis Minori Yoshida.

På frågan om varför just programmering varit en så mansdominerad bransch svarar Antikainen:

– Jag fick egentligen aldrig höra att det var ett alternativ. Jag trodde man måste vara väldigt bra på matematik. Det fanns inte heller riktigt några kvinnliga förebilder på området.

Instruktören Heidi Kähkönen, som själv redan är en erfaren kodare, är inne på samma linje.

– "To be it, you've got to see it". I början hände det att jag var den enda kvinnan på kodningskurser, men det håller på att förändras, säger Kähkönen, som varit med om att starta ett eget företag, Fiksari, som erbjuder seniorer digital hjälp i vardagen.

– Nu hoppas jag själv kunna rekrytera någon av deltagarna i den här kodningsklubben, säger Kähkönen.

The Shortcut Girls' Coding Club vill uttryckligen ge sina deltagare bättre nycklar till arbetslivet. Förutom möjligheten att utveckla sina färdigheter erbjuder klubben en ledig mötesplats mellan företag och arbetssökande.

– Det här är inte en akademisk utbildning, utan ett tillfälle att skaffa sig mycket konkreta färdigheter och uppnå resultat som kan visas upp för arbetsgivare. Klubben ska också vara en plats för människor med olika bakgrund att träffas och mingla, säger Anne Badan.

– Nej, nej, vem som helst som känner sig hugad får gärna komma med. Meningen är inte att skapa könskluster. Men vi vill uppmuntra och inspirera it-intresserade kvinnor, eftersom det fortfarande finns så få av dem i branschen. Vi vill visa att programmering inte är en värld avsedd bara för män genom att skapa en miljö där kvinnor inte ska behöva känna sig blyga, säger Anne Badan.

I Sverige har liknande projekt varit populära redan i några år. Initiativet Tjejer kodar, startat av Hanna Pettersson och Sandra Hindskog, har till exempel lockat hundratals deltagare de senaste åren.

The Shortcuts Facebooksida hittar du här.