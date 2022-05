Har borrelia blivit vanligare? Så här säger forskare och infektionsläkare

Antalet registrerade fall av borrelia har stadigt ökat under de senaste tio åren, men betyder det att bakterien blivit mer förekommande i naturen eller har vi blivit bättre på att upptäcka den? Vi frågade THL:s forskare Henna Mäkelä och infektionsläkare och forskare Marika Nordberg på ÅHS.

Varje år registreras omkring 6 000 till 8 000 fall av borrelia i Finland. Ifall man stirrar på siffrorna kunde man tänka sig att borrelia blivit betydligt vanligare, men saken är mer mångfacetterad än så.

– En undersökning av antikroppar som publicerades 2020 visade att borrelios var betydligt vanligare under 1960- och 1970-talen än under 2010-talet. Därför kan man inte entydigt säga att borrelios skulle ha blivit allmännare, utan bara att mängden rapporterade fall har blivit vanligare av flera orsaker. Vi vet till exempel att diagnostiken som rör borrelios har utvecklats under åren och att kännedomen om sjukdomen har ökat enormt, säger forskare Henna Mäkelä vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

När det gäller statistiken över borrelios syns en ökning under 2021 i THL:s statistik. Det beror huvudsakligen på att privata läkarstationer under coronapandemin allt mer aktivt började meddela också andra sjukdomar till THL, till exempel borrelios. Det att siffrorna plötsligt ökat beror alltså inte på att borrelios plötsligt skulle ha blivit vanligare under 2021, säger Mäkelä.