Här är vinnarna från årets kulturgala

Sjukhusclowner, en virtuell rockkonsert i 3D och Åbo var några av vinnarna under årets kulturgala.

Skådespelarveteranen Seela Sella fick ta emot kvällens tyngsta pris under årets kulturgala på torsdagskvällen. Sella korades till årets kulturperson i sin hemstad Tammerfors där hon föddes 1936. Regissören Zaida Bergroth som kammade hem sju Jussistatyetter med filmen Tove i år var också nominerad i kategorin.

Priset för årets kulturgärning gick till rockbandet Nightwishs två virtuella konserter An Evening with Nightwish in a Virtual World som i maj i år samlade en publik på över 150 000 personer i över 100 länder. Den virtuella konserten i 3D var en lösning bandet utvecklade när deras inplanerade världsturné ställdes in på grund av pandemin.

Helsingforsbiennalen som samlade 145 000 besökare från juni till september i år var också nominerad i kategorin för årets kulturgärning.

Priset för årets internationella genombrott gick till filmen Kupé nr 6 som vann Grand Prix-priset på filmfestivalen i Cannes i år samt första pris på den internationella filmfestivalen i Jerusalem. Filmen regisserades av Juho Kuosmanen.

Åbo korades till årets bästa museistad och fick beröm för att vara en föregångare vad gäller digitalisering inom museisektorn.

Priset för årets kulturella välbefinnande gick i år till föreningen Sjukhusclowner rf som under coronapandemin bland annat har underhållit sjuka barn på utsidan av sjukhusfönster.

Övriga pristagare under kvällen var: författaren Rosa Liksom, barnboksförfattaren Anne-Maija Aalto, Kristiina Markkanen och Leena Virtanen, poeten och författaren Kirsi Kunnas, formgivaren Eero Aarnio, Tavastehus teater.

Malin Kivelä, Martin Glaz Serup och Linda Bondestam var nominerade i kategorin för årets barn- och ungdomslitteratur för boken Om du möter en björn.