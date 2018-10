Här är Londons minsta bar

Bakom en omärkt dörr på Well Court i centrala London ligger The Brig, storstadens absolut minsta bar.

The Brig öppnade i somras och tar bara emot två till fyra gäster åt gången. Man måste dessutom boka i förväg på nätet. Kostnaden för att tillbringa en timme i baren, som är byggd av gamla whiskyfat, är 50 pund per person. I priset ingår en egen bartender och all dryck man vill ha, dessutom får du fylla högtalarna med din egen spellista.