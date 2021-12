Här är HBL:s guide till 50 sevärda tv-serier

Mellandagarna är för många tv-seriernas och bingetittandets tid. Men hur hitta rätt i djungeln på Arenan, Netflix och HBO? Vilka var årets tv-snackisar? Har du försummat någon nordisk pärla? Eller borde du ta chansen att äntligen se någon äldre klassiker? HBL tipsar om 50 sevärda tv-serier i fem olika kategorier. Klicka på länkarna för mer elaborerade omdömen!

1. In treatment (2008–), HBO Max

Välskriven och välspelad terapiserie med genialt enkelt upplägg; serien utspelar sig nästan uteslutande i terapirummet där terapeuten möter sina patienter. På fredagar går terapeuten själv i terapi.

2. The young pope (2016), HBO Max

Paolo Sorrentinos surrealistiska såpa om en ung amerikansk påve bjuder på ett härligt bildspråk och underhållande idéer. Jude Law är perfekt som småsint pretty boy-påve. Tror han ens på Gud?

3. The crown (2016–), Netflix

Underbart storslaget och uppslukande drama om drottning Elizabeth II:s decennier på tronen, och den mest njutbara lektionen i brittisk samtidshistoria man kan tänka sig. Får en att börja googla.

4. Pose (2018–2021), alla säsonger på HBO Max, 2 på Netflix

Aldrig förr har så många transpersoner setts i rollerna som i denna politiska såpa om ballroomkulturen i åttiotalets New York. Lyx och glamour står i bjärt kontrast till hemlöshet och utanförskap.

5. Normal people (2020), HBO Max

Sally Rooneys roman som tv-serie är en intim och vacker skildring av två unga människors vänskap och av och på-förhållande under studieåren. Omöjlig kärlek av i dag, då självförverkligandet går först.

6. I may destroy you (2020), HBO Max

Samtycke och olika varianter av övergrepp är temat i en serie som låter dessa ämnen vara så svåra och komplexa som de ofta är. Skicklig balans mellan det komiska och att ta ämnet på djupaste allvar.

7. We are who we are (2020), HBO Max

Call me by your name-regissören Luca Guadagnino tar oss med till ett somrigt Italien där ungdomar fördriver tiden på en amerikansk militärbas. Filmiskt, sinnligt och stämningsfullt med stark närvaro.

8. It's a sin (2021), HBO Max

En sorts brittisk Torka aldrig tårar utan handskar om aidsepidemin i åttiotalets London då sjukdomen var skambelagd och innebar en dödsdom. En tragedi som börjar med livsglädje och slutar i död.

9. Firefly lane (2021), Netflix

Dramakomedi med inslag av romance och feelgood som bärs upp av urstarka skådespelare och en smarrig åttiotalsmiljö. Lättsmält, såpigt och alldeles underbart, eskapism som tilltalar i dystra tider.

10. Scenes from a marriage (2021), HBO Max

Lever inte upp till Bergmans original men för den som levt i ett långt äktenskap är serien oavbrutet fascinerande och förfärande. Troheten till originalet gör den till ett titthål in i en annan tid.

1. The good wife (2009-2016) Viaplay & The good fight (2017–) HBO Max

Två advokatserier som är syskonserier; den senare en uppföljare till den första. Om kvinnor som vill göra karriär och som tvingas göra det på männens villkor, och bli ännu skickligare än de.

2. Black mirror (2011–), Netflix

Fristående novellfilmer som målar upp skräckscenarier av hur teknik kan bli en fälla för människan. Lysande välskrivet och välspelat, bjuder på både nattsvart samhällssatir och pulshöjande spänning.

3. Game of thrones (2011–2019), HBO Max

Visuellt, våldsamt och väldigt välberättat. Episk fantasy som var epokgörande tv, inte minst genom sin oförutsägbarhet – när som helst kan döden hinna ikapp din favoritkaraktär.

4. House of cards (2013–2018), Netflix

Intensivt och mörkt om ett genomcyniskt äkta par i D.C. med omättliga maktambitioner. De första säsongerna är bäst, sedan pekar kurvan nedåt (och till sist hinner verkligheten ikapp Kevin Spacey).

5. Westworld (2016–), HBO Max

I en nöjespark får besökarna göra vad de vill med de människolika robotarna. Om människans innersta väsen, hur obegränsad makt utan ansvar gröper ur den kanske mänskligaste av egenskaper: medkänslan.

6. The handmaid's tale (2017–), HBO Max

Dystopin i Margret Atwoods roman är närmare oss nu än då romanen kom ut 1985. Det handlar om religiös fundamentalism som diktaturers redskap, nu som då. Elisabeth Moss är stark och skör i huvudrollen.

7. Chernobyl (2019), HBO Max

Miniserien om Tjernobylolyckan 1986 är ett snyggt hantverk om en vår tids största katastrofer. Svenske Johan Renck, med en bakgrund som musikvideoregissör, kombinerar skräck med ödesdiger skönhet.

8. His dark materials (2019–), HBO Max

Efterlängtad televiseringen av Philip Pullmans romantrilogi. Böckernas episodiska berättande passar utmärkt för tv; med filmmediets självklara elegans rör sig serien mellan de parallella världarna.

9. The queen's gambit (2020), Netflix

Sextiotalsskildring som är en fröjd för ögat. En kvinnlig utvecklings- och hjältehistoria där superkraften handlar om att spela schack. Serien fick försäljningen av schackspel att skjuta i höjden.

10. The underground railroad (2021), Amazon Prime Video

Det blir hisnande grymt och vackert när Barry Jenkins förvandlar Colson Whiteheads hyllade roman om 1800-talets slaveri i USA till tv-serie. En poetisk odyssé genom ett stycke svårsmält historia.

1. Twin Peaks (1990–1991, The return 2017), Viaplay

Skräckstämning, drömsk surrealism och bisarr humor präglar Mark Frosts och David Lynchs egensinniga tv-klassiker med en tredje sladdsäsong. Dess miljöer och personligheter gjorde outplånligt intryck.

2. Bron (2011–2018), Netflix

Hårdkokt nordisk noir lokaliserad till Öresundsregionen. Kanske blir ondskan och våldet lite väl utstuderat efter ett tag, men Sofia Helin briljerar i rollen som briljant men socialt klumpig polis.

3. Line of duty (2012–2021) C More (6:e säsongen på Yle Arenan)

Lysande polisserie som följer AC-12-styrkans outtröttliga jakt på rättsstatens rötägg. En fröjd för den som gillar intelligent spänning, ansikten med karaktär och brittiska dialekter och sociolekter.

4. True detective (2014–2019), HBO Max

Intelligent och sofistikerat berättat polisdrama där varje säsong är fristående och har nya huvudpersoner och brott. Fokus ligger på utredarnas komplicerade psyken, miljöerna bidrar till stämningen.

5. Stranger things (2016–), Netflix

Åttiotalsnostalgi, övernaturliga fenomen och duktiga barnskådespelare gör denna science fiction-thriller till underhållning i spielbergsk anda. Kitschigt, egensinnigt och faktiskt rätt skrämmande.

6. American Crime Story (2016–), Netflix

Verklighetsbaserad antologiserie om olika amerikanska brott. Särskilt den andra säsongen om mordet på modeskaparen Gianni Versace är ett mästerverk, ett fruktansvärt starkt seriemördarporträtt.

7. Big little lies (2017–2019), HBO Max

Skickligt berättat mordmysterium med storstjärnor i rollerna. Om rika människor vars liv bygger på större och mindre lögner. Alla kunde de också ha motiv att mörda – eller skäl att själva bli mördade.

8. Mindhunter (2017–2019), Netflix

Om två gärningsmannaprofilerare på sjuttiotalet, med mera resonerande dialog än actionraffel. Spänningen ligger i det långsamma utforskandet och viljan att förstå det till synes makabert irrationella.

9. Mare of Easttown (2021), HBO Max

Konventionellt polisdrama rent dramaturgiskt, men Kate Winslet gör en av sina bästa roller någonsin. Hennes halvsjaskiga, tärda medelåldersdetektiv är levande, irriterande och komplicerat älskvärd.

10. The beast must die (2021), C More

Ond bråd död och hämnden är ljuv är ingredienser när Dome Karukoski gör brittisk thrillerserie på Isle of Wight. Och får till det. Trots att tv-deckaren är gammal som gatan är slutresultatet fräscht.

1. Curb your enthusiasm (2000-), HBO Max

Elva säsonger av besvärlig gubbhumor av yppersta sort. Seinfeldskaparen Larry Davids påstridiga alter ego måste vara en av tv-historiens mest odrägliga personligheter, men ack så underhållande.

2. Girls (2012–2017), HBO Max

Lena Dunhams serie fick uppmärksamhet för sin dialog, elaka humor och nakenhet. Men lika mycket som om att knulla handlar den om hur det är att vara ung i ett tufft New York efter finanskrisen.

3. Orange is the new black (2013–2019), Netflix

Rolig men också berörande fängelseserie, där den stora behållningen är de mångtaliga porträtten av kvinnor som på olika sätt hamnat snett. Skådespeleriet firar stora triumfer.

4. Catastrophe (2015–2019), Viaplay

Två främlingar i mogen ålder blir gravida efter tillfälligt sex – och beslutar sig för att bli ihop för barnets skull. Festlig relationskomedi kryddad med ovanligt otrevliga vänner och släktingar.

5. Schitt's creek (2015–2020), C More

Den förmögna familjen Rose förlorar allt de äger – det enda de har kvar är en småstadshåla. Småkul och gulligt mysdrama om älskvärt bortskämda personer som tvingas anpassa sig till nya omständigheter.

6. Succession (2018–), HBO Max

Hetaste tv-snackisen just nu är en svidande studie av snorrika människor som tar sin makt och sina pengar för givna och beter sig riktigt äckligt aningslöst. Utomordentligt bitskt och underhållande.

7. Fleabag (2016–2019), Amazon Prime Video

Missa för all del inte denna blivande tv-klassiker! Man sitter och fnissar hysteriskt mest hela tiden. Men det är inte bara skruvad och sjuk humor, utan också tragikomedi, rent av kvalitetsdrama.

8. Insecure (2016–2021), HBO Max

Alldaglig serie där alla huvudkaraktärer är afroamerikanska kvinnor porträtterade i helt vanliga situationer. Det festas, brunchas och talas om sex, och smygrasismen behandlas med ett stänk humor.

9. Dickinson (2019–), Apple TV+

Emily Dickinson är en av den amerikanska litteraturens största. Hon är huvudpersonen i denna överhettade, ojämna och underbart anakronistiska tonårssåpa som är trogen dikterna snarare än epoken.

10. White lotus (2021), HBO Max

Exotisk överklassexploatering i ett på ytan vackert semesterparadis. Det handlar om girighet, privilegier, och en viss oförmåga till empati. Inte sällan obekvämt – skrattar man med eller åt?

1. Narcos (2015–2017), Netflix

Blodigt, överdådigt manligt och sadistiskt om den colombianska knarkbaronen Pablo Escobar. En virvelvind av våldsam spänning och kusligt äkta voyeurism som bärs upp av fantastiska skådespelare.

2. Babylon Berlin (2017–), HBO Max & Viaplay

Glöm den stelbenta tyska krimrutinen och pliktskyldiga epokdramer, Volker Kutschers kvalitetsdeckare har blivit ett sällsynt livaktigt tv-drama som är visuellt och musikaliskt genomtänkt och påkostat.

3. Ethos (2020), Netflix

Juvelen i Netflix turkiska utbud är en dramaserie som nått stor publik i Turkiet och diskuterats livligt. Ovanligt modigt tar den upp traumatiska och känsliga polariseringar i det turkiska samhället.

4. Jag kommer (2020), Yle Arenan

En av de bästa serier som gjorts på finlandssvenska är en komisk och vågad ungdomsserie om sex. I bästa Bridget Jones-anda är huvudrollsinnehavaren Mathilda Kruse både relaterbart vanlig och charmig.

5. Tunna blå linjen (2021), Yle Arenan

Urstark polisserie förlagd till Malmö, som förutom att den skildrar konflikten mellan det privata och professionella i yrket, även innehåller en sällsynt vacker och berörande kärlekshistoria.

6. Sisäilmaa (2021), Yle Arenan

Tiina Lymis dramakomedi, som utspelar sig på en arbets- och näringsbyrå, uppmuntrar till politisk reflektion och diskussion. I rollerna ses ett garde skådespelare som är i särklass i Finland i dag.

7. Snabba cash (2021), Netflix

Jens Lapidus romantrilogi har fått en fristående fortsättning med nytt karaktärsgalleri. Föredömligt hårdkokt; bildspråket är febrigt, miljöerna doftar och dialogen är sprängfylld av förortssvenska.

8. Velkommen til Utmark (2021), HBO Max

Det blir inte mera macho än i den här norska serien, men bland de hårda nyporna finns det gott om galghumor. Resultatet är slående originellt, vilt och vackert, med karaktärer som växer så det knakar.

9. Kastanjemannen (2021), Netflix

Brottet-skaparen Søren Sveistrup är tillbaka i toppform med tv-versionen av sin kriminalroman. Ohyggligt välskrivet och spännande, med en visuell generositet som får det mesta att blekna.

10. En kunglig affär (2021), Yle Arenan

Den olagliga relationen mellan kung Gustaf V och källarmästare Kurt Haijby är ett välgjort drama om passion, och om besattheten att göra nästan vad som helst för att rädda monarkins rykte.