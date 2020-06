Här är Boltons sju värsta angrepp mot Trump

Nu är den här – boken som Vita huset försökte stoppa och som retar upp både Donald Trumps anhängare och kritiker.

Här är sju av de mest kontroversiella påståendena som presidentens tidigare säkerhetsrådgivare John Bolton gör i The Room Where It Happened. Presidenten själv har beskrivit boken som ren fiktion.

Donald Trump har under handelssamtal bett Kinas president Xi Jinping om hjälp att förbättra chanserna att vinna valet i höst, skriver John Bolton i sin bok, rapporterar amerikanska medier.

Detta skulle ske genom kinesiska stödköp av amerikanska sojabönor för att öka de amerikanska böndernas stöd för presidenten.

Bolton instämmer i boken i anklagelserna om att Trump skulle ha pressat Ukraina att inleda en utredning mot Hunter Biden, son till den demokratiske presidentaspiranten Joe Biden som med all sannolikhet kommer att bli Demokraternas kandidat i presidentvalet i november.

Anklagelserna ledde till en riksrättsprocess mot Trump, som slutade i ett frikännande i februari.

Bolton skriver att Demokraterna borde ha gått längre för att få presidenten fälld, men ställde själv inte upp och vittnade. Det har nu lett till skarp kritik från Trumps motståndare, som anser att Bolton under riksrättsprocessen borde ha gått ut med uppgifterna som nu finns med i boken.

Vid ett möte med Xi Jinping, där den kinesiske presidenten förklarade varför mängder av uigurer och andra minoriteter satts i läger, ska Trump ha svarat att det var "precis rätt sak att göra".

Mellan en och två miljoner människor har tagits in i Kinas så kallade omskolningsläger i Xinjiang, vilket har lett till kraftig kritik från omvärlden, även USA.

"Enligt vår tolk sade Trump att Xi borde fortsätta med bygget av lägren"; skriver Bolton i boken, rapporterar amerikanska medier.

Trump ska ha erbjudit Turkiets president Recep Tayyip Erdogan "tjänster" rörande ett turkiskt bolag som var under utredning i USA för brott mot sanktionerna mot Iran.

Presidenten sade att han skulle ta hand om det, och påpekat att åklagarna var "Obamafolk", skriver Bolton i boken.

Presidenten är enligt Bolton okunnig om mycket om grundläggande fakta om omvärlden. Bland annat ska han ha frågat om Finland var en del av Ryssland och inte vetat att Storbritannien är en kärnvapenmakt.

Vid samtal om situationen i Venezuela ska presidenten ha sagt att det vore "cool" att invadera landet och att det i princip är en del av USA.

Trumps medarbetare förlöjligar honom bakom hans rygg, skriver Bolton i sin bok. Till och med utrikesminister Mike Pompeo, som utåt sett står presidenten nära, avfärdar Trump och framför allt hans försök att förbättra relationerna till Nordkorea, enligt Bolton.

Pompeo ska enligt boken ha gett Bolton en lapp under Trumps första möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-Un, med texten "Han är så full av skit".