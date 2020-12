Här är årets tjänstehundar 2020

Polishunden Vinha, tullhunden Massi, gränshunden Kärppä, fängelsehunden Unto och militärhunden Muggy belönas för sina skarpa luktsinnen och känsla för brott.

"Alla fem tjänstehundar har gott lynne och är aktiva och njuter av att få ha rasenliga uppgifter. Man ser att de litar på sina hundförare och är glada då de belönas för en lyckad prestation. Det är en glädje att följa dessa ivriga svansviftare", säger Harri Lehkonen, styrelseordförande för Finska Kennelklubben i ett pressmeddelande som kungör de nyvalda tjänstehundarna.

Årets polishund heter Vinha, en belgisk vallhund som jobbar med sin förare, äldre konstapel Jan Tanskanen på polisstationen i Helsingfors. Vinha är tränad för personsök, spårning, föremålssök vid en brottsplats samt att sniffa sig fram till droger. Tillsammans med Tanskanen brukar Vinha vara med och fånga även de mest farliga brottslingar.

Årets tullhund är labrador retrievern Massi som jobbar som knarkhund vid Helsingfors-Vanda flygplats tillsammans med sin förare Timo Pasanen. Massi är expert på att avslöja smugglare och grå ekonomi. Han har bland annat sniffat sig till 1,3 miljoner olagligt införda kontanter. Det största enskilda fyndet var 320 000 euro.

Dessutom har han över 350 drogfynd på meritlistan.

Möt den belgiska vallhunden Kärppä som jobbar med sjöbevakare Markus Nyholm på Vallgrunds sjöbevakningsstation inom Västra Finlands sjöbevakningssektion. Han är en riktig mångsysslare och avslöjar både droger och gömda personer i bilar.

Enligt Nyholm är Kärppä både lugn och känslig, samt mycket ärlig. Han meddelar omedelbart sin förare om han inte förstår vad uppgiften är eller om något är på tok.

Årets fängelsehund är labrador retrievern Unto som jobbar med Mari Törönen i fängelset i S:t Michel. Han är expert på droger och vapen i fängelsemiljö. Unto granskar alla som kommer in på fängelseområdet, från personer till fraktfordon så inget illegalt slinker igenom. HAn beskrivs som snäll, glad, lugn, fundersam och unik.

Höjdpunkten i Untos karriär är när han 2019 vann mästerskapet i tävlingen för Finlands tjänstehundar.

Muggy som jobbar vid logistikregementet i Skinnarvik med Jouko Räsänen är årets militärhund. Hans specialkompetens är med sitt goda luktsinne söka rätt på personer.