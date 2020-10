Hänninen får chansen i Giro d'Italia

Proffscyklisten Jaakko Hänninen är ödmjuk inför sitt första stora etapplopp, Giro d'Italia.– Efter den första veckan är det ännu två veckor kvar, säger han.

Jaakko Hänninen, 23, blir den första finländaren som startar i ett av de tre stora etapploppen sedan 2015, då Jussi Veikkanen körde både Giro d'Italia och Vuelta a Espana. Det blir också hans debut i de här sammanhangen.

Hänninen har kört några etapplopp förut, men de har varit en vecka långa. En grand tour är en annan historia. Tre veckor, 21 etapper, och bara två vilodagar.

– Längden är säkert den största skillnaden. Efter den första veckan är det ännu två veckor kvar. Under den sista veckan är det några gaanska tunga bergsetapper med över 4 000 vertikala höjdmeter, säger Hänninen, som kör för franska AG2R Mondiale.

I augusti körde Hänninen endagsklassikern Il Lombardia, ett av cykelsportens fem monument, och i september deltog han i etapploppet Tirreno-Adriatico. Han var som hemma bland världens bästa cyklister.

– Det var bra att få bekanta sig med vägarna i Italien. Jag har inte tävlat där hemskt mycket. Vägbeläggningen var överlag sämre än i Frankrike. Det är en klar skillnad. Stigningarna var lite annorlunda, men det beror mer på geografiska skäl, det finns olika typer av berg också i Frankrike, säger Hänninen, som .numera bor i Nice.

– I Tirreno hade stallen ungefär samma lag som de kommer att ha i Giro. Nu vet jag lite vad man kan vänta sig i Giro.

AG2R har några erfarna lagmedlemmar som Tony Gallopin och Geoffrey Bouchard som är ute efter etappsegrar. Det är inte uteslutet att Hänninen får chansen att visa upp sig under någon av bergsetapperna. Stallet lär inte ha några ambitioner att sträva efter seger i sammandraget, så Hänninen är inte bunden till att vara hjälpryttare hela tiden.

– Det finns några etapper där en utbrytning kan hålla ända in i mål. Då kommer det att bli en kamp om att komma med i utbrytningarna. Det är inte alltid så lätt, säger Hänninen.

Hänninen är som bäst i svår terräng. Som i Innsbruck 2018 då han vann U23-VM-brons. Det var efter VM som han skrev kontrakt med AG2R.

– Det här är en lagsport. Jag kör som lagledningen bestämmer, säger Hänninen.

Under ett tre veckor långt etapplopp gäller det förstås att hushålla med sina krafter. Slå till då det gäller.

– Man ska absolut spara krafter där det går. Lönar sig också att på förhand se vilka etapper där det går att ta lite lugnare, säger Hänninen.

– Sen är det bara att ta en dag i taget. Det är viktigt att få rätt näring. Massage och muskelvård behövs också.

Det är trots allt Hänninens första stora etapplopp. Det viktigaste är att ta sig igenom med hedern i behåll.

– Om laget är nöjt med min insats så är jag också nöjd, säger han.

Hänninen gör sin första fulla säsong i AG2R. En säsong som förstås blev avklippt på grund av covid-19. Före det körde han som amatör i Frankrike ett par år. Hänninen har redan lärt sig flytande franska, fast han inte studerat språket alls.

– Sedan 2018 har jag inte använt andra språk än franska i laget, säger han.

– Jag hade förstås inget annat val än at försöka lära mig franska då jag körde mitt första år som amatör i Frankrike.

Nästa år kommer att medföra en del förändringar i AG2R. Citroen kommer in som namnsponsor, vilket betyder en större budget. Storstjärnan Romain Bardet lämnar laget. Bardet har förut varit tvåa och trea i Tour de France. Det här innebär förstås att laget får tänka om sin ambitionsnivå i Tour de France. Stallets största värvning är Greg Van Avermaet, bland annat OS-vinnare 2016.

– En större budget gör det möjligt att ha mera träningsläger. Jag är väldigt entusiastisk för nästa säsong, säger Hänninen.

– Laget ser helt klart ut att vara mera inriktat på endagsklassiker än förut.

Hänninens egen framtid är ännu delvis ett mysterium. Han har potential. Det har också stalledningen insett.

– Bergiga etapplopp och endagsklassiker kommer att vara min grej. Såklart är det mitt mål att en dag få leda stallet i tävling, men ett steg i taget, jag fokuserar bara på mitt eget.

Giro d'Italia inleds i Sicilien med ett 15 km långt tempolopp. Det är inte Hänninens favoritdisciplin.

– Jag har tränat lite mer än förut med tempocykel under sommaren. Men det är fortfarande ett utvecklingsprojekt, säger Hänninen.

Lördagens banprofil är speciell, då starten ligger ungefär 300 m högre än målet i Palermo. Rik Verbrugghe har hittills haft den högsta snittfarten i ett individuellt tempo i ett stort etapplopp, 58,874 km/h i den 7,6 km långa prologen i Giro d'Italia 2001, men det rekordet kan vara i fara under lördagen.

Redan på måndag väntar den första bergsetappen med målgång på Etna. De riktigt krävande etapperna kommer först under den sista veckan. Under artonde etappen ska cyklisterna ta sig över det 2 758 m höga bergspasset Passo dello Stelvio. Under tjugonde etappen blir det en avstickare i Frankrike över Col d'Izoard och tillbaka till Italien med målgång på över 2 000 m höga Sestriere. Slutligen avgörs sammandraget med ett 16,5 km långt tempolopp i Milano.

Kari Myyryläinen: Giro d'Italia 1988 Joona Laukka: Giro d'Italia 1996, Tour de France 1997, 1998, Vuelta a Espana 1995, 1998, 1999 Jukka Vastaranta: Vuelta a Espana 2005 Kjell Carlström: Giro d'Italia 2008, 2009, 2011, Tour de France 2005, 2006, 2007, Vuelta a Espana 2006, 2009, 2010. Jussi Veikkanen: Giro d'Italia 2006, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, Tour de France 2009, Vuelta a Espana 2005, 2007, 2013, 2015 Charles Wegelius (Storbritannien): Giro d'Italia 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Tour de France 2007, 2009, 2010, Vuelta a Espana 2002, 2005, 2006, 2009.

