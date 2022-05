Hannes Halldórsson gick från landslagsmålvakt till att regissera homoerotisk komedi

Han hade redan bestämt sig: skjuter Lionel Messi straff dyker han till höger. Nu står de mittemot varandra – den argentinska världsstjärnan och underdogen som snart förevigt kommer cementera sig som en isländsk sportikon.

Messi springer mot bollen. Hannes Þór Halldórsson klappar i händerna, håller fast vid den förutbestämda planen och sträcker sig mot den högra stolpen. Dit siktar också argentinaren.

Halldórsson håller ställningen. Islands VM-debut 2018 mot det mäktiga Argentina slutar 1-1, precis som EM-debuten mot Cristiano Ronaldos Portugal två år tidigare.

Nu står han på den grusiga Braheplanen i Berghäll. Precis som fotbollen gjorde då tar filmerna nu Halldórsson runt världen. Nu senast till Helsingfors och filmfestivalen Night Visions.

Kvällen innan har han visat sin långfilmsdebut, Cop Secret (Leynilöggan), på Cinema Orion i centrala Helsingfors.

– När domaren blåser av matchen och känslorna rusar genom kroppen – det är på många sätt samma känsla som under en film när publiken applåderar då eftertexterna rullar upp. Det är många fotbollsspelare som lägger av som saknar den känslan, jag är tacksam för att få fortsätta känna den.

Biljakter, terror och skjutglada poliser hör inte önationen, som har lika många invånare som det finns finlandssvenskar, till. En recensent summerar Cop Secret som "Die hard, men roligare, queer och mindre irriterande."

– Eftersom det är en komedi kan man ta ut svängarna lite mera. Man kan ha biljaktscener i Reykjavik och allt som hör en actionrulle till, säger Halldórsson.

Samtidigt finns det en hel del som inte hör en actionrulle till. Filmens huvudkaraktärer, två machosnutar, går från rivaler till älskare på knappa 90 minuter. Filmen har visats och prisats internationellt som en progressiv queertwist på den annars så heteronormativa genren.

Samma recensent som ovan menar att "nästa gång Jason Statham och Mark Wahlberg vågar ligga med varandra i en film, kommer Island inte vara det enda land som förnyat den uttjatade genren."

– Vi satte mycket tid på att ge filmen en själ och ta huvudkaraktären Bússis (Auðunn Blöndal) känsliga sida på allvar och göra den trovärdig.

Halldórsson ser tydliga paralleller mellan actionfilmerna och fotbollen.

– Fotbollen är kanske det tydligaste exemplet på en överdriven machokultur. Det är typ en manlig fotbollspelare som har kommit ut – i hela världen. Det är inte naturligt.

Även om actionkomedin är den första av sitt slag på Island är den ett passionsprojekt som tagit ett helt decennium att göra.

– Vi gjorde en kort fejkad trailer som ett inslag i ett tv-program 2011 och spenderade sommaren med att skriva ett utkast till manuset. 2013 flyttade jag utomlands för att spela professionell fotboll och därför var vi tvungna att sätta projektet på paus.

Filmen är ett samarbete mellan den isländska komedieliten. Namn som Blöndal, Sverrir Þór Sverrisson och Jón Gnarr är välkända på Island. Halldórsson ser framför sig en isländsk komediensemble som skulle göra filmer likt komikergruppen Frat Pack, ledd av Will Ferrell.

– Det finns stor efterfrågan på komedier på isländska, på Island. Tidigare har det ändå varit ganska svårt att göra eftersom de sällan slår igenom internationellt. Med Cop Secret har vi tagit första steget mot att lyckas bryta den muren.

Island har genom historien varit ett land med ostabila vulkaner, jordbävningar och lika ostabila finansmarknader. Därför är det kanske inte konstigt att landets inofficiella motto är Þetta reddast (på svenska ungefär: det löser sig). Halldórsson känner till ostabilitet och framgång genom hårt arbete.

– Jag har haft en väldigt ovanlig karriär. Jag skadade mig och spelade nästan ingen fotboll under mina tonår. Började på nytt i det som antagligen är de lägsta nivåerna i hela Europa, tredje och fjärde ligan på Island. Sedan vidare ut i Europa och fick ta del av det äventyr vi gjorde med landslaget de senaste tio åren.

– Hoppas att det går lika bra i den här branschen. Fotbollen har visat att "the sky is the limit". Det tar naturligtvis massvis med jobb, men det är helt onödigt att inte tänka stort. Först och främst vill jag ha roligt av att jobba.