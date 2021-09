Hankens magisterutbildning klättrar i internationell rankning

Magisterutbildningen vid Hanken placerar sig högt på den brittiska tidningen Financial Times rankning.

Magisterutbildningen vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors har placerat sig på plats 55 i årets upplaga av Financial Times Masters in Management-rankningen. Det här är en förbättring med 15 placeringar jämfört med i fjol. Financial Times rankar årligen världens bästa handelshögskolor som erbjuder magisterutbildning i ekonomi.

– Vi är mycket nöjda med att vår placering steg. Det är ett bevis på att Hankens magisterutbildning håller hög internationell standard. Vi är speciellt stolta över att Hanken rankas som nummer två i världen när det gäller valuta för pengarna, säger rektor Karen Spens i ett pressmeddelande.

Totalt finns ca 14 000 handelshögskolor i världen. Av dessa kvalar endast 100 in på Financial Times rankning. På listan finns åtta nordiska handelshögskolor och av dessa är två finländska. Listan toppas av schweiziska University of St. Gallen (1), HEC Paris (2) och University College Dublin: Smurfit (3).