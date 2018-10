Hangörestaurang öppnar i Salves gamla utrymmen i Sandviken

Legendariska Hangörestaurangen På Kroken kommer till Helsingfors och öppnar en restaurang i Sandviken.

– Man kan säga att vi nu blir en kedja, säger fiskaren Magnus Ekström, som driver restaurangen På Kroken tillsammans med frun Svetlana i hamnen i Hangöby.

Magnus Ekström började sälja fisk i Hagnäshallen redan 1988 och öppnade för ett decennium sedan den numera legendariska fiskrestaurangen På Kroken i Hangö. Nu får restaurangen en filial i Helsingfors, närmare sagt vid Sandviken i den byggnad där sjömanskrogen Salve höll till fram till år 2016. Efter att husbolaget sade upp kontraktet med Salve flyttade den över hundra år gamla sjömansrestaurangen till andra sidan hamnbassängen samtidigt som en ny restaurang, Hieta, öppnade i Salves tidigare utrymmen. Salve som blev vräkt fick den allmänna opinionen på sin sida och Hieta hade svårigheter med lönsamheten varpå den förre restaurangägaren Restamax beslutade sälja restaurangverksamheten.

Det här kom lägligt för Magnus Ekström som redan i fem års tid har letat efter lämpliga lokaler för att förverkliga drömmen om en restaurang i huvudstaden. Flera gånger hade han varit nära att skriva under ett hyreskontrakt, men av olika orsaker hade försöken strandat på mållinjen. Den här gången bar det hela vägen.

– Jag kände att det var "now or never", säger Ekström.

Paret Ekström har nu bråda veckor framför sig. Det är fortfarande mycket att stå i innan öppningen; krögarparet väntar på att salens möblemang ska anlända, likaså den sex meter långa buffédisken. Samtidigt väntar man på utskänkningstillstånd och dessutom ska väggarna målas om.

– Är jag rädd, absolut! Jag hoppas och ber att det här ska gå bra. Förhandsintresset har varit enormt. Jag har redan fått samtal om bordsbeställningar, men inte vågat ta emot några, eftersom vi inte har ett exakt öppningsdatum spikat, säger Ekström.

På Kroken vid Sandvikskajen har plats för 100–110 matgäster. Konceptet blir på det stora hela detsamma som i Hangö. Det blir à la carte och ett rikligt buffébord med fisk och skaldjur. På dagen serveras lunch. Krogen är inte på jakt efter Michelinstjärnor, utan ambitionen är att erbjuda god mat av fina råvaror. Ekström kommer själv att stå i köket tillsammans med den svenska köksmästaren Anders Klint, även känd som Friluftskocken.

– Klint är en toppkock från Sverige och har fyrtio års erfarenhet. Utöver Sverige har han jobbat i Frankrike och Spanien.

Hyresnivån i centrum av Helsingfors är inte billig och Ekström säger att han måste uppnå en omsättning på närmare två miljoner euro för att verksamheten ska gå runt.

För att det ska gå vägen hoppas Ekström att På Kroken drar nytta av att restaurangen redan är bekant för många helsingforsare som sommartid har haft vägarna förbi Hangö och som känner till stället sedan tidigare. Redan för ett halvt år sedan öppnade På Kroken en liten champagnebar i Hagnäs Saluhall så egentligen har man nu två matställen i Helsingfors.

Huvudorsaken varför Magnus Eriksson startar nytt i Sandviken hänger ihop med att kunderna i Hangö inte räcker till under vinterhalvåret.