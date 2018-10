Hangörestaurang öppnar i Helsingfors

På Krokens buffébord blir längre och sittplatserna fler då man öppnar ny restaurang i Helsingfors i början av november.

– Man kan säga att vi på sätt och vis nu blir en kedja, säger Magnus Ekström, som driver På Kroken tillsammans med frun Svetlana.

Paret Ekström har bråda veckor framför sig. Det är fortfarande mycket att stå i innan öppningen; de väntar på att salens möblemang ska anlända, likaså den sex meter långa buffédisken, alkohollov ska fixas och väggar ska målas.

– Är jag rädd, absolut! Jag hoppas och ber att det här ska gå bra, men förhandsintresset har varit enormt. Jag har redan fått samtal om bordsreserveringar, men inte vågat ta emot några, eftersom vi inte har ett exakt öppningsdatum spikat, säger Ekström.

Han berättar att de under fem års tid letat efter lämpliga lokaler för att förverkliga just den här drömmen. I flera fall har det varit nära att hyreskontrakt undertecknats, men av en eller annan orsak har projektet alltid fallit innan mållinjen. Men den här gången bar det hela vägen.

– Jag kände att det var "now or never", säger Ekström.

Lotten föll på gamla Salves utrymmen vid Sandvikskajen 11 i Helsingfors.

På Kroken – Helsingfors kommer att rymma 100–110 matgäster. Konceptet blir långt samma som i Hangö. Det blir à la carte och ett digert buffébord med fisk och skaldjur. På dagen serveras också lunch. Man strävar inte efter Michelin-stjärnor, utan vill erbjuda god mat med bra råvaror. Ekström kommer själv att basa i köket, ackompanjerad av den svenska köksmästaren Anders Klint, också känd som Friluftskocken.

– Klint är en toppkock från Sverige som har fyrtio år på nacken i köket. Han har tidigare arbetat i bland annat Frankrike, Spanien och Sverige förstås, säger Ekström.

Hyresnivån i centrala Helsingfors är inte direkt förmånlig och Ekström räknar med att han måste uppnå en omsättning om nästan två miljoner euro för att få verksamheten att gå runt. Men han känner inte att det är en omöjlig målsättning. På Kroken är redan ett bekant namn för många som besökt Hangö sommartid.

– För ett halvt år sedan öppnade vi På Kroken – Champagnebar i Hagnäs Saluhall, så egentligen har vi nu två matställen i Helsingfors, inflikar Ekström och tillägger att champagnebaren är liten och serverar endast några lunchrätter.

Han ser att bland annat ryska ambassaden är en naturlig målgrupp, eftersom den ligger inom lagom avstånd från den nya restaurangen och företaget redan under många år sålt fisk till ambassaden.

– När jag vintertid står i köket här i Hangö känns det som om tiden går mig förbi. Vi hade tidigare öppet på fredagskvällar, men det visade sig helt onödigt. Det kunde vara så lite som fem gäster under en kväll.

Magge konstaterar att lördagarna varit mer lukrativa, men att det krävs minst sjuttio matgäster för att gå på vinst, en siffra som inte är så lätt att uppnå i Hangö vintertid. Befolkningsunderlaget är helt enkelt för litet.

Projektet i Helsingfors kommer att ha vissa konsekvenser för Hangös del. Det är osäkert om Ekström kommer att hålla öppet på à la carte-sidan under lördagar. Men lunchen är tillbaka från och med månadsskiftet.

– Vi har då också en ny kock, Peter Backström. Hur det går med lördagskvällarna får vi se. Det måste jag diskutera med nya kocken efter att jag sett hur Helsingforsrestaurangen börjat rulla på.

Cafésidan kommer också att hålla sina dörrar öppna helt oförändrat.