Hängiven matematiker varnar för övertro på dataanalys

Profil

Hannah Fry

Född 1984

Doktor i matematik, lektor vid University College London (UCL). Flitigt anlitad talare, medverkar regelbundet i radio och tv.

Har skrivit böckerna The Mathematics of Love och The Indisputable Existence of Santa Claus (tillsammans med Thomas Evans). Hennes nästa bok Hello World (How to be human in the Age of Machine) utkommer i höst.