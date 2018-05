Hand i hand mot livet som gifta – Harrys och Meghans bröllop var soligt och roligt

Lyckliga och förväntansfulla – prins Harry och hans Meghans var idel leenden under hela vigselceremonin. Bild: Lehtikuva/ Jonathan Brady

Prins William agerade best man men hann småprata med sin Catherine också. Bild: Lehtikuva/ Jonathan Brady

Tennisspelaren Serena Wiliams, god vän med Meghan, på väg in i kyrkan tillsammans med maken Alexis Ohanian. Bild: Lehtikuva/ Odd Andersen

Avslappnat, glamoröst och definitivt annorlunda. Vigselceremonin för prins Harry och hans Meghan var lika underhållande och regisserad som en Hollywoodkomedi. Och hertiginnan Meghan skrev kunglig historia.

Först såg man bara tyll. Men när lördagens brud, Meghan Markle, steg ut ur bilen utanför St George's Chapel i Windsor uppenbarades brudklänningen i all sin glans – en elegant, klassisk, långärmad kreation med båtlinning. Brudklänningen var designad av Claire Waight Keller vid modehuset Givenchy, tiaran har tillhört drottning Mary.

Då fanns redan brudgummen, prins Harry, på plats inne i kyrkan, i sällskap av sin best man, storebror prins William.

I frånvaro av sin far, Thomas Markle, skrev Meghan historia genom att ensam göra entré i kapellet och vandra halvvägs upp längs altargången där svärfar, prins Charles väntade. Bakom sig hade bruden evenemangets näpnaste och soligaste trupp – brudnäbbarna. I den truppen ingick prins Williams och hertiginnan Catherines barn prins George och prinsessan Charlotte.

En leende överlycklig Harry tog emot sin brud och släppte henne inte under den dryga timme vigselceremonin pågick. Det var också Harry, inte Meghan, som lyfte upp den lätta slöjan och placerade den bakom sin bruds hjässa.

Det förälskade brudparet höll stadigt varandra i handen under hela ceremonin. De tittade på varandra, viskade med varandra och smekte varandra över handryggen. Ingendera visade minsta tecken på nervositet och de darrade inte på rösten när de avgav sina bröllopslöften.

Ceremonins mest förmanande ord uttalades av David Conner, domprost av Windsor.

– Äktenskapet är ett levnadssätt, helgat av Gud, och ska inte ingås i lättsinne, sade domprosten innan ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby tog vid och ställde de strategiska frågorna.

Efter brudparets I will fick de stöd av hela församlingen som unisont lovade stödja dem och finnas till hands för dem.

Ceremonins färgstarkaste inslag levererades av Michael Bruce Curry, kyrkoherde i den amerikanska episkopala kyrkan med säte i Chicago. Bruce Curry lovordade kärleken i entusiastiska tongångar:

– Undervärdera inte kärleken. När du älskar någon och vågar visa din kärlek mår du bra.

Michael Bruce Curry lyfte i sitt anförande även fram slavarna från vilka hertiginnan Meghan härstammar på mödernet.

Ett av ceremonins riktiga starka musikinslag var Stand by me, framförd av The Kingdom Choir i ett långsamt, mjukt tempo.

Mest tagen under den vackra ceremonin verkade Meghans mamma, Doria Ragland vara. Drottning Elizabeth II, klädd i klargrönt, har upplevt rätt många bröllop i den närmaste kretsen och såg samlad ut. Bredvid henne satt prins Philip, pigg trots att han nyligen genomgått en höftoperation.

Hertiginnan av Cornwall, Camilla, hade en av tillställningen största hattar – en rosa pudding. Hertiginnan av Cambridge, Catherine, bar en nästan lika stor hatt men i vitt.

Gästlistan var en färggrann mix av släkt, vänner och celebriteter. bland kändisarna i vimlet syntes Oprah Winfrey i rosa, George och Amal Clooney, Victoria och David Beckham, Serena Williams, Elton John, Carey Mulligan samt Idris Elba. Samt hela ensemblen för Suits, den tv-serie som gjorde Meghan Markle berömd.

Amal Clooney, klädd i gult, var smal som vidja trots att hon födde tvillingar för bara elva månader sedan. Victoria Beckham, i midnattsblå kreation och hatt med flor, såg mest olycklig ut.

Två av prins Harrys tidigare flickvänner, Cressida Boras och Chelsea Davy, var också inbjudna.

Prinsessan Dianas familj, släkten Spencer. var på plats anförda av brodern Charles Spencer med hustru Karen. Prins Harrys moster, lady Jane Fellowes läste ett stycke ur Gamla Testamentet under vigseln.

Hattarna då? Ja, de flesta damer föredrog enorma huvudbonader med vida brätten även om flera coiffer också syntes i vimlet. Prinsessan Beatrice bar en hatt som såg ut som flera hårband.

Utanför kyrkan väntade tusentals hurrande rojalister på att få en skymt av dagens huvudpersoner. Hela staden var på benen och många tillresta hade övernattat i sovsäckar på Windsors gräsmattor för att inte missa något. De fick sin belöning när de nygifta i en öppen kaross åkte genom staden, ackompanjerade av jubel och glädjetjut.