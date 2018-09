Under ett år tog sig Patrik Hermansson in i högerextrema kretsar där han dokumenterade vad som hände med dold kamera.

När svensken Patrik Hermansson studerade i Storbritannien var han aktiv inom den antirasistiska organisationen Hope not Hate. Han åtog sig uppdraget att infiltrera den högerextrema alt-right-rörelsens kretsar för att med dold kamera filma samtal och möten med dess medlemmar. Han gjorde det under falsk identitet som "Erik Hallberg", som han även skapade en falsk Facebookprofil för. Det visade sig att han hade det förhållandevis lätt att ta sig in i dessa sammanhang som ser Norden som den ariska rasens ursprung. Han lärde snart känna en av nyckelfigurerna som visade sig studera svenska, och även ville träna sina språkkunskaper med den svenske studenten. Hermansson hittade på ett naturligt sätt att ställa frågor utan att väcka misstankar, genom att utge sig för att skriva en mastersuppsats om "det politiska förtrycket" av högerextrema åsikter.

Det är människor ur alla samhällsklasser, vissa med betydelsefulla samhällspositioner, som kommer till dessa ofta hemliga sammankomster. Den lilla kameran som är monterad på Hermanssons kläder fångar upp samtal där judar ses som ett problem och en återkommande tanke är att kulturer ska separeras och inte beblandas, länder ska vara etniskt rena. De här kretsarna ser Trump som sin man, och Trump anses också ha gjort vissa blinkningar till denna rörelse, bland annat genom att twittra en bild av sig själv som Pepe the Frog, ett mem apporoprierat av ytterhögern.

Det är ett uppdrag inte utan risker som Hermansson, med något som både verkar vara mod och skådespelartalang, tagit sig an. Han är däremot inte regissör för dokumentären, snarare dess huvudperson som intervjuas om sina upplevelser och vars bildmaterial används. Även hans uppdragsgivare från Hope not Hate intervjuas.

Så länge Hermansson befinner sig i Storbritannien är det också lättare att ha is i magen. När han däremot lyckas få en inbjudan till en alt-right-sammankomst i USA, där han därtill får erbjudandet att vara invigningstalare, tar han betydande risker och har all orsak att frukta för sitt liv. I motsats till i Storbritannien är det också väldigt unga människor som är aktiva inom den amerikanska alt-right-högern. Från denna sammankomst är det sämre med bildmaterial eftersom det i den delstat han besökte är förbjudet att filma med dold kamera. Men framför allt är människor i USA beväpnade på ett helt annat sätt än i Europa. Händer det något är det inte bara att kalla på en taxi och åka därifrån. Dokumentären kulminerar i Charlottesville i augusti 2017 där Hermansson var på plats och bevittnade upploppen.

I dag bor Patrik Hermansson på skyddad adress.

Malin Slotte TV-redaktör