Han köper Chelsea – för knappt tre miljarder euro

Nu är det klart vem som tar över den brittiska fotbollsklubben Chelsea efter den ryske oligarken Roman Abramovitj. Chelsea blir amerikanskt för 2,5 miljarder pund.

Chelsea har skrivit ett köpeavtal med den amerikanske affärsmannen och Los Angeles Dodgers-ägaren Todd Boehly och hans konsortium, skriver klubben på sin hemsida.

Todd Boehly, 46, är en amerikansk affärsman och investerare. Han är medgrundare, styrelseledamot och vd i det amerikanska ägarbolaget Eldridge Industries. Han äger via Eldridge Industries företag i försäkringsbranschen, inom techsektorn, restaurangbranschen, livsmedelsindustrin, flera fastighetsbolag och flera investmentbolag. Han har också stora innehav i medie- och nöjesindustrin. Todd Boehly äger också 20 procent av basebollklubben Los Angeles Dodgers och är delägare i basketlagen Los Angeles Sparks och Los Angeles Lakers. Redan 2019 gjorde Boehly ett försök att köpa Chelsea, men budet avfärdades av ägaren Roman Abramovitj. Enligt Forbes sammanställning över världens rika värderas hans förmögenhet till omkring 4.5 miljarder dollar. Källa: Bloomberg, Forbes, Wikipedia, AP

Villkoren i avtalet har godkänts av den nuvarande ägaren, ryske Roman Abramovitj, som tvingas sälja Chelsea sedan den brittiska regeringen infört sanktioner mot honom på grund av kriget i Ukraina.

Roman Abramovitj, 55, är den kanske mest kända av Rysslands mäktiga oligarker. Han byggde upp en jätteförmögenhet på gas och olja redan på 1990-talet under de privatiseringar av den forna sovjetiska ekonomin som skapade enorma förmögenheter för ett fåtal. 2003 köpte han det engelska fotbollslaget Chelsea för 80 miljoner dollar en struntsumma jämfört med de cirka 13 miljarder USA-dollar som han två år senare fick när han sålde sin 75-procentiga andel i Sibneft till statliga Gazprom. Den 2 mars meddelade Abramovitj att han ville sälja Chelsea, eftersom han var rädd att utsättas för sanktioner efter att Putin inlett sitt invasionskrig i Ukraina. Den 10 mars 2022 meddelade Storbritanniens regering också att man lagt till Abramovitj på sin lista över oligarker som sanktioneras med anledning av den ryska invasionen. Några dagar senare följde EU efter. Sanktionerna innebär att Roman Abramovitj inte kommer kan ta emot några pengar i försäljningen. Den 5 april publicerade Forbes sin senaste lista över världens miljardärer. Där konstaterades att Abramovitj förlorat 7,8 miljarder dollar till följd av sanktionerna.

Köpeskillingen på 2,5 miljarder pund ska sättas in på ett fryst bankkonto i Storbritannien med avsikten att hela summen ska doneras till välgörenhet, då Abramovitj inte får gynnas ekonomiskt av att släppa ifrån sig klubben.

Den nya ägaren förbinder sig också att investera motsvarande drygt två miljarder dollar i klubben, bland annat genom satsningar på Chelseas damlag.

Satsningen innebär också pengar till de båda arenorna Stamford Bridge och Kingsmeadow, samt ungdomsverksamheten.

I och med köpet blir Chelsea den tionde Premier League-klubben som helt eller delvis har amerikanska ägare.

Chelsea skriver att försäljningen väntas slutföras i slutet av maj, under förutsättning att den godkänns av regeringen, myndigheterna och Premier League.

Chelsea har under de senaste 20 åren, under Abramovitj ledarskap, tillhört topplagen i ligan och i Europa. Laget vann Champions League så sent som förra året.