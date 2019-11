Kommer du ihåg en debatt på Twitter eller Facebook som lett till något konstruktivt? Någon som ändrar åsikt och säger: "Det där hade jag inte tänkt på"? Det gör inte jag.

I stället står det dagligen ungefär så här:

"Du är ett jävla skämt!" "Bort med den mänskliga avföringen!" "Skaffa dig ett liv, idiot!"

Långt före internets tid visualiserade filosofen Jürgen Habermas ett framtida offentligt massforum för fri kommunikation mellan individer, där de bästa argumenten sållas fram.

Forumet uppfanns, men resultatet verkar vara det motsatta. Det som framför allt karakteriserar debatter på webben är inte dialog, utan behovet av att håna och förnedra meningsmotståndare genom personliga påhopp.

Ämnet kan variera från julfester i kyrkan och blomkålssmoothie i armén till klimatförändring och immigration – huvudsaken är att göra frågorna så svartvita och personifierade som möjligt, och förlöjliga och skuldbelägga den som inte delar ens egen åsikt.

Det är som om många skulle öppna webbläsaren på morgonen enkom för att kolla vad man kan känna sig kränkt över i dag, och sedan börja knattra med pannan glänsande av förtrytelse – ofta utan att ens ha läst det man kommenterar.

Övertrampen förekommer i så gott som alla läger, och det korta formatet på till exempel Twitter raderar nyanserna. Den mest slagfärdiga vinner.

Problemet med en sådan debattkultur är att hån och utskällning sällan får någon att ändra åsikt. Tvärtom sluter sig den som känner sig förlöjligad sannolikt djupare inom sin bubbla och ruvar på hämnd.

Försök till att förstå meningsmotståndare och presentera konstruktiva alternativ på webben är lika sällsynta som Himalayas snöleoparder. Polariseringen ökar, vilket gynnar partier på ytterkanten.

Det andra utmärkande draget för samhällsklimatet på webben är den totala skoningslösheten. Den som utpekas får ingen nåd. Drevet tilltar oberoende av vad personen säger.

Det är nyttigt med offentlig granskning, i synnerhet av personer i verkliga maktpositioner. Men om man vill ställa folk inför offentlig domstol på sociala medier borde det också finnas en väg tillbaka, en möjlighet att lära sig av misstag – särskilt om fadäsen är mindre och ligger långt tillbaka i tiden. Annars försvinner väl en stor del av poängen? Tiderna förändras, och det kan enskilda människor också göra.

Men på webben finns ingen chans till upprättelse. En brottsdömd person kan sona sitt brott och släppas ur fängelset, men på webben hänger allt kvar.

Ibland glömmer man kanske också att normer hela tiden förändras, och att mycket av det som vi själva i dag uppfattar som rätt och riktigt kommer att ses i ett helt annorlunda ljus av kommande generationer. Vi gör med andra ord hela tiden bort oss i eftervärldens ögon.

En annan viktig faktor man lätt förbiser då man sitter trygg bakom sin skärm och fördömer människor man aldrig träffat, är att alla människor gör misstag – på webben och i livet. Alla har någon gång sagt eller gjort någonting hen ångrar, men det innebär inte att den personen är genomrutten.

Det går att tillintetgöra vem som helst genom att gå genom hens livshistoria på webben. Konsekvenserna av ett sådant samhällsklimat är skrämmande.

I satirserien South Park höll hela civilisationen på att gå under då allt som någonsin skrivits på internet blev offentligt. Men då skedde ett mirakel: själva internet genomgick en omstart. Allt som var och en skämdes för på nätet raderades.

Mänskligheten fick en ny chans.

I serien fick pensionären Dave Beckett i Florida, en till synes mysig gubbe som satt på sin veranda med sin hund och rökte pipa, äran att skicka det allra första e-postmeddelandet efter omstarten av internet. Han valde att skicka en bild och en hälsning till en gammal vän i Connecticut.

Vad skickade du till honom? undrar reportern i serien.

– Visade honom min penis och kallade honom bög, svarar pensionären.

Sannolikt är det precis så här det skulle gå.

Men ändå: om bara några veckor börjar ett nytt decennium. Tänk om 20-talet skulle inledas med att vi visar andra hänsyn på webben?

Den skotska författaren Ian Maclaren lär vara upphovsman till sentensen Everybody you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.

Värt att minnas, också på webben.

Tobias Pettersson Reporter