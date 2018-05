Han är finländaren i Chewbacca-dräkten

Joonas Suotamo

• Född 1986 i Esbo, skådespelare och tidigare basketspelare.

• Spelade fyra säsonger i Korisliiga, den högsta herrserien för basket i Finland, och har också spelat universitetsbasket i USA.

• Fick hoppa in som Chewbacca i "Star Wars: The force awakens" och gjorde sedan rollen i "Star Wars: The last jedi". Är nu bioaktuell i "Solo: A Star Wars story".