"Vi bestämde oss för att agera ansvarsfullt och låta bli att resa tvärs över Europa för att möta lag från andra länder" låter som en rätt märklig förklaring för att stoppa damlandslagets medverkan i VM-kvalet då det samtidigt inte verkar finnas några som helst problem för herrlandslaget att resa tvärs över Europa för att möta lag från andra länder.

Damidrotten har fått ta stora smällar under coronapandemin. Mästerskap, träningsläger och serier har i högre grad ställts in och flyttats än motsvarande verksamhet för män och flickors och kvinnors idrottande har nedprioriterats och getts mindre utrymme och möjligheter under det senaste året.

Det kan få långtgående följder för både damidrotten och jämställdhetsarbetet inom idrotten då utvecklingen stått stilla för en stor del av idrottarna och idrotten själv.

Därför var det ytterst beklagligt att det finländska Handbollförbundet följer den internationella trenden och nedprioriterar damverksamheten med hänvisning till coronapandemin.

"Det är klart att vi hade velat delta i VM-förkvalet men vi bestämde oss för att agera ansvarsfullt och låta bli att resa tvärs över Europa för att möta lag från andra länder. Vi kan inte bara tänka på turneringen i sig utan primärt måste vi tänka på spelarna och deras hälsa", säger landslagstränaren och förbundets träningschef Ken Sirenius i ett pressmeddelande.

Damlandslaget ställer alltså inte upp i VM-kvalet i mars.

Orsaken: Hälsorisker det medför att resa till Turkiet och möta lag från andra länder.

I höstas hänvisade förbundet till hälsoskäl då damlandslaget höll läger. Den gången flögs spelarna som håller till i Sverige inte hem till Finland utan samlades i Sverige medan spelarna som håller till i den inhemska ligan samlades i Finland.

Och visst är det fint att förbundet värnar om sina spelares hälsa.

Det är en av förbundets viktigaste uppgifter.

Men det blir på något sätt rätt märkligt då samma förbund samtidigt inte begränsar herrlandslagets verksamhet med samma hänvisning till spelarnas hälsa.

I höstas då damlandslaget inte kunde samlas med hänvisning till hälsoskäl fanns det inga som helst hinder för herrlandslaget att hålla läger normalt och till och med spela EM-kval. Herrlandslaget hade också gemensamt läger i januari och herrlandslaget kommer – samtidigt som damlandslagets verksamhet begränsas – att spela EM-kvalmatcher i två olika länder i mars och i ett tredje i maj.

"Vi bestämde oss för att agera ansvarsfullt och låta bli att resa tvärs över Europa för att möta lag från andra länder" låter som en rätt märklig förklaring för att stoppa damlandslagets medverkan i VM-kvalet då det samtidigt inte verkar finnas några som helst problem för herrlandslaget att resa tvärs över Europa för att möta lag från andra länder.

Precis som det inte tidigare under säsongen fanns några problem för herrlandslaget att samlas i normal ordning samtidigt som damerna av någon anledning måste skyddas extra noga mot coronaviruset.

Att coronapandemin slagit hårt mot idrotten är ingen hemlighet. Spelare, klubbar, förbund och organisationer har drabbats av ekonomiska utmaningar och problem och alla parter har varit tvungna att se över sin verksamhet för att sänka kostnaderna och spara pengar.

Att damidrotten i det här fallet ofta varit det som nedprioriterats är ingen större överraskning. Herridrotten värderas högre och är alltid i fokus då verksamheten formas.

Att spara pengar genom att ställa in verksamhet, flytta matcher eller att inte delta i olika turneringar är ett effektivt sätt att spara pengar i ekonomiskt tuffa tider.

Men då besparingarna oftast bara drabbar damidrotten blir det en rättvise- och jämställdhetsfråga. Då hjälper det inte om förbund och organisationer försöker gömma sig bakom hälsoskäl. Den ädla förklaringen klingar rätt ihåligt då det bara är flickor och kvinnor som måste skyddas från omvärlden.

Filip Saxén Sportchef